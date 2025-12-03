A Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, no estado de São Paulo, divulgou um novo edital de concurso público, disponibilizando 11 vagas para candidatos com nível de escolaridade fundamental. A remuneração inicial pode atingir R$ 2.577,40.
Detalhes do Concurso
O edital, identificado como Concurso Prefeitura de Rio das Pedras-SP 02-2025, está sob a organização da empresa Consulpam.
Para se inscrever, os candidatos devem efetuar o pagamento de R$26,40.
- Total de Vagas: 11
- Escolaridade Exigida: Nível Fundamental
- Salário Máximo: R$ 2.577,40
- Prazo Final para Inscrição: 22 de dezembro de 2025
- Organizadora: Consulpam (disponível em https://www.consulpam.com.br/)
Para mais informações e detalhes sobre os cargos e requisitos, confira o edital