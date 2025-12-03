A Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, no estado de São Paulo, divulgou um novo edital de concurso público, disponibilizando 11 vagas para candidatos com nível de escolaridade fundamental. A remuneração inicial pode atingir R$ 2.577,40.

Detalhes do Concurso

O edital, identificado como Concurso Prefeitura de Rio das Pedras-SP 02-2025, está sob a organização da empresa Consulpam.