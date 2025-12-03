03 de dezembro de 2025
OPORTUNIDADE

Região de Piracicaba abre concurso para nível fundamental, veja

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Freepik
As vagas são para merendeira, com o salário inicial de R$2577,40
A Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, no estado de São Paulo, divulgou um novo edital de concurso público, disponibilizando 11 vagas para candidatos com nível de escolaridade fundamental. A remuneração inicial pode atingir R$ 2.577,40.

Detalhes do Concurso

O edital, identificado como Concurso Prefeitura de Rio das Pedras-SP 02-2025, está sob a organização da empresa Consulpam.

Para se inscrever, os candidatos devem efetuar o pagamento de R$26,40.

  • Total de Vagas: 11
  • Escolaridade Exigida: Nível Fundamental
  • Salário Máximo: R$ 2.577,40
  • Prazo Final para Inscrição: 22 de dezembro de 2025
  • Organizadora: Consulpam (disponível em https://www.consulpam.com.br/)

Para mais informações e detalhes sobre os cargos e requisitos, confira o edital

