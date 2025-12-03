A audiência possui caráter decisivo para milhões de descendentes italianos em todo o mundo, com forte impacto no Brasil.

A Corte Constitucional da Itália agendou para 11 de março de 2026, às 9h30, o julgamento que definirá o futuro do Decreto-Lei 36/2025, posteriormente convertido na Lei 74/2025. Essa legislação implementou restrições ao reconhecimento da cidadania italiana por descendência (ius sanguinis), ou seja, só passa a ser reconhecida apenas para duas gerações de descendentes (filhos e netos) de italianos

O decreto, emitido em março de 2025, limitou o reconhecimento da cidadania apenas a filhos e netos de italianos, excluindo gerações mais distantes e estabelecendo prazos rigorosos para a apresentação de pedidos. A medida foi alvo de intensa contestação jurídica, culminando em uma série de ações que agora serão examinadas pela mais alta corte judicial do país.

O caso será analisado a partir de uma “questione di legittimità” enviada pelo Tribunal de Turim. Em 2025, o Tribunal considerou que a nova norma poderia violar princípios fundamentais da Constituição italiana, especialmente em razão da retroatividade e da forma de edição do decreto-lei.

Expectativas de Inconstitucionalidade

Especialistas em direito público italiano esperam que a Corte Constitucional declare a norma ilegítima. David Manzini, CEO da Nostrali Cidadania, disse ao portal InfoMoney que o decreto-lei apresenta “violações constitucionais muito graves, começando pelo uso indevido do instrumento normativo”.