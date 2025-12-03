03 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

DEZEMBRO LARANJA

O verão está chegando! VEJA como proteger sua pele do sol

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 3 min
Freepik

Com a chegada do calor mais intenso e da temporada de férias, a campanha Dezembro Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), volta a destacar a importância da prevenção contra o câncer de pele. A iniciativa ganha ainda mais peso em um contexto de verões progressivamente mais quentes no Brasil — o período 2024/25, por exemplo, foi classificado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) como o sexto mais quente desde 1961, com temperatura média 0,34 ºC acima do esperado.

Por que o verão aumenta o risco?

A elevação da radiação ultravioleta (UV) durante os meses mais quentes intensifica os danos à pele. A dermatologista Cristiane Rallo, professora de Medicina da UniCesumar (Maringá–PR), explica que a exposição frequente ao sol pode gerar queimaduras, piorar manchas como o melasma, acelerar o envelhecimento e até provocar alterações no DNA das células, favorecendo o desenvolvimento do câncer de pele. Ela ressalta que, entre praias, piscinas e passeios ao ar livre, a exposição costuma aumentar justamente quando os índices de UV estão mais altos.

Como identificar sinais suspeitos?

O diagnóstico precoce continua sendo a principal forma de combater o avanço da doença. Para melanomas — o tipo mais agressivo —, médicos utilizam a regra do ABCDE, que avalia assimetria, bordas anormais, coloração irregular, diâmetro superior a 6 mm e mudanças recentes na aparência da pinta.

No caso dos cânceres de pele não melanoma, os alertas incluem:

  • lesões que não cicatrizam;
  • feridas que sangram ou formam crostas repetidamente;
  • manchas ásperas persistentes;
  • nódulos brilhantes ou avermelhados.

Dicas essenciais de fotoproteção

Embora o uso de protetor solar seja indispensável, a dermatologista reforça que nenhuma medida isolada basta. A prevenção deve combinar diferentes estratégias:

  • Evitar exposição entre 10h e 16h, faixa de maior incidência de UV;
  • Priorizar sombras sempre que possível;
  • Usar barreiras físicas, como chapéus, roupas e óculos com proteção UV;
  • Reaplicar o protetor solar a cada duas horas quando houver exposição contínua;
  • Utilizar guarda-sóis ou sombrinhas em locais muito abertos.

Além do cuidado externo, hidratação adequada e uma alimentação rica em antioxidantes — como vitaminas A, C e E, além de carotenoides — ajudam a reduzir o impacto dos radicais livres, embora não substituam o fotoprotetor.

Como escolher e aplicar o protetor solar?

A SBD recomenda o uso diário, até mesmo em dias nublados, já que até 80% da radiação UV atravessa as nuvens. Para o cotidiano, filtros com FPS 30 ou superior são indicados. Pessoas com pele clara, histórico de câncer de pele ou condições como vitiligo e albinismo podem necessitar de FPS mais elevado.

Rallo destaca que o produto deve ser de amplo espectro, protegendo contra UVA, UVB e luz visível — essencial para quem tem tendência a manchas. É importante aplicar o protetor em áreas frequentemente esquecidas, como orelhas, colo, braços e mãos, inclusive dentro de casa quando houver proximidade com janelas.

O objetivo da campanha, reforça a especialista, é lembrar que os efeitos da radiação são cumulativos e que a prevenção continua sendo a forma mais segura e eficaz de proteger a pele.

