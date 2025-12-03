Com a chegada do calor mais intenso e da temporada de férias, a campanha Dezembro Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), volta a destacar a importância da prevenção contra o câncer de pele. A iniciativa ganha ainda mais peso em um contexto de verões progressivamente mais quentes no Brasil — o período 2024/25, por exemplo, foi classificado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) como o sexto mais quente desde 1961, com temperatura média 0,34 ºC acima do esperado.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Por que o verão aumenta o risco?

A elevação da radiação ultravioleta (UV) durante os meses mais quentes intensifica os danos à pele. A dermatologista Cristiane Rallo, professora de Medicina da UniCesumar (Maringá–PR), explica que a exposição frequente ao sol pode gerar queimaduras, piorar manchas como o melasma, acelerar o envelhecimento e até provocar alterações no DNA das células, favorecendo o desenvolvimento do câncer de pele. Ela ressalta que, entre praias, piscinas e passeios ao ar livre, a exposição costuma aumentar justamente quando os índices de UV estão mais altos.

Como identificar sinais suspeitos?