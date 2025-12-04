A última superlua do ano de 2025 alcança seu ápice na noite desta quinta-feira (4). O fenômeno ocorre quando a fase de lua cheia coincide com o perigeu, ponto de maior aproximação do satélite em relação à Terra. A Lua pode parecer até 10% maior e apresentar luminosidade acentuada.
Nesta ocorrência, a distância da Lua à Terra será reduzida em cerca de 27,3 mil quilômetros. O conceito de “superlua” é adotado por parte de especialistas para designar luas cheias ou novas que se manifestam a 360 mil quilômetros ou menos do nosso planeta. Outras definições consideram a proximidade temporal entre a fase cheia ou nova e o perigeu.
Dicas de observação e horários
Para maximizar a observação, a recomendação é buscar áreas com ampla visibilidade do horizonte, distantes de iluminação artificial. A observação nas primeiras horas após o nascer da Lua é sugerida, pois a proximidade com o horizonte pode gerar efeitos ópticos de maior magnitude. A visibilidade depende das condições do tempo.
O período recomendado para apreciar o evento é imediatamente após o pôr do sol. Os horários de nascimento da Lua variam conforme a localização. Em São Paulo e região de Piracicaba, a Lua deve nascer por volta das 18h43, e no Rio de Janeiro, às 18h27. O ápice do fenômeno está previsto para as 20h13, no horário de Brasília.
O efeito da "Ilusão Lunar"
Em condições de céu limpo, a Lua no horizonte pode parecer maior do que seu tamanho real, efeito conhecido como ilusão lunar. A ciência ainda não possui uma explicação consensual para este fenômeno, que faz com que objetos na linha do horizonte sejam percebidos como maiores.
A variação no tamanho aparente do satélite é explicada pela sua órbita elíptica, e não circular. A trajetória faz com que a Lua se aproxime (perigeu) e se afaste (apogeu) da Terra de forma contínua.
Durante seu surgimento, a superlua pode exibir uma tonalidade amarelada. Esse efeito cromático resulta da maior distância que a luz refletida precisa percorrer até o observador, em comparação com o momento em que a Lua está mais alta no céu. O trajeto alongado dispersa as ondas de luz azul, permitindo que as ondas vermelhas cheguem aos olhos.
Nomenclaturas populares
O termo “superlua” foi popularizado e incorporado pela comunidade científica como recurso para aproximar a astronomia do público. Cada lua cheia recebe, também, um nome descritivo ligado ao período do ano no Hemisfério Norte. Essas designações, oriundas de tradições norte-americanas, tornaram-se comuns globalmente.
Os nomes são:
• Janeiro: Lua do Lobo
• Fevereiro: Lua da Neve
• Março: Lua da Minhoca
• Abril: Lua Rosa
• Maio: Lua das Flores
• Junho: Lua do Morango
• Julho: Lua do Cervo
• Agosto: Lua do Esturjão
• Setembro: Lua do Milho
• Outubro: Lua do Caçador
• Novembro: Lua do Castor
• Dezembro: Lua Fria
Em 2026 prevê três ocorrências de superlua: a primeira em 3 de janeiro, seguida por uma em 24 de novembro e a última em 24 de dezembro.