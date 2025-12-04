Nesta ocorrência, a distância da Lua à Terra será reduzida em cerca de 27,3 mil quilômetros. O conceito de “superlua” é adotado por parte de especialistas para designar luas cheias ou novas que se manifestam a 360 mil quilômetros ou menos do nosso planeta. Outras definições consideram a proximidade temporal entre a fase cheia ou nova e o perigeu.

A última superlua do ano de 2025 alcança seu ápice na noite desta quinta-feira (4). O fenômeno ocorre quando a fase de lua cheia coincide com o perigeu, ponto de maior aproximação do satélite em relação à Terra. A Lua pode parecer até 10% maior e apresentar luminosidade acentuada.

Para maximizar a observação, a recomendação é buscar áreas com ampla visibilidade do horizonte, distantes de iluminação artificial. A observação nas primeiras horas após o nascer da Lua é sugerida, pois a proximidade com o horizonte pode gerar efeitos ópticos de maior magnitude. A visibilidade depende das condições do tempo.

O período recomendado para apreciar o evento é imediatamente após o pôr do sol. Os horários de nascimento da Lua variam conforme a localização. Em São Paulo e região de Piracicaba, a Lua deve nascer por volta das 18h43, e no Rio de Janeiro, às 18h27. O ápice do fenômeno está previsto para as 20h13, no horário de Brasília.

O efeito da "Ilusão Lunar"

Em condições de céu limpo, a Lua no horizonte pode parecer maior do que seu tamanho real, efeito conhecido como ilusão lunar. A ciência ainda não possui uma explicação consensual para este fenômeno, que faz com que objetos na linha do horizonte sejam percebidos como maiores.