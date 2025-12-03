O conselho de segurança digital sugere que, ao receber um alerta de fraude ou desconfiar de uma transação, o usuário deve tomar medidas imediatas. Primeiro, é crucial realizar a Confirmação, validando se a identidade da pessoa, empresa ou plataforma de destino do pagamento é, de fato, legítima.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Em seguida, é essencial evitar pressão, recusando-se a agir sob coação de mensagens que criam urgência, contatos inesperados ou exigências de pagamento imediato, pois essas são táticas frequentemente exploradas por golpistas. Por fim, recomenda-se a verificação de canal, checando se o meio de comunicação utilizado (como números de telefone, perfis em redes sociais ou endereços de e-mail) é oficial e foi verificado pela instituição ou empresa em questão.



O diretor de Autenticação e Prevenção a Fraude da Serasa Experian, Rodrigo Sanchez, destacou ao portal Terra, que o público mais jovem, familiarizado com o ambiente digital, pode estar mais suscetível a golpes devido ao excesso de confiança.