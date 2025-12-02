02 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ECONOMIA

Feirão Limpa Nome reúne 1,6 mil empresas e amplia descontos; VEJA

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

A Serasa prorrogou até 19 de dezembro de 2025 a 34ª edição do Feirão Limpa Nome, mobilização que busca frear o avanço da inadimplência no país. O mutirão envolve mais de 1,6 mil empresas de setores como bancos, varejo, telecomunicações e concessionárias de serviços essenciais, além de contar com o apoio dos Correios em atendimento presencial gratuito.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A ampliação da campanha ocorre em um momento de pressão crescente nas finanças dos brasileiros: segundo o Mapa da Inadimplência, o país alcançou pela primeira vez a marca de 79 milhões de consumidores negativados, resultado de nove meses seguidos de alta. Só em setembro, 318 mil pessoas entraram na lista de devedores, elevando o total para 313 milhões de pendências, que juntas somam R$ 496 bilhões. O débito médio por CPF ultrapassa R$ 6,2 mil.

Atendimento ampliado em todo o país

Para facilitar o acesso à renegociação, os Correios disponibilizam mais de 7 mil agências para consultas e acordos presenciais sem cobrança de taxas. O serviço será oferecido nos dias 1 e 2 de dezembro, com as mesmas condições disponíveis no site e no aplicativo da Serasa. Basta levar um documento oficial com foto.

O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, reforça que a iniciativa integra o compromisso da estatal com inclusão financeira. Já a diretora da Serasa, Aline Maciel, afirma que a nova edição do mutirão chega com condições “ainda mais acessíveis”, incluindo parcelamentos a partir de R$ 9,90, dependendo da empresa credora.

Descontos e condições especiais

Ao todo, o Feirão reúne 633 milhões de dívidas com ofertas que podem chegar a 99% de abatimento. Entre as principais origens das pendências estão bancos e cartões de crédito, responsáveis por mais de 27% dos casos, seguidos por contas básicas — como energia e água — e instituições financeiras não bancárias.

Para Aline, o mutirão representa uma oportunidade de reorganização do orçamento, sobretudo em um cenário de custo de vida elevado. “O crédito não é o vilão. O problema é utilizá-lo sem planejamento. O Feirão ajuda a restabelecer esse equilíbrio”, afirma.

Como participar

Os acordos podem ser feitos de forma online ou presencial:

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários