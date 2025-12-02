A Serasa prorrogou até 19 de dezembro de 2025 a 34ª edição do Feirão Limpa Nome, mobilização que busca frear o avanço da inadimplência no país. O mutirão envolve mais de 1,6 mil empresas de setores como bancos, varejo, telecomunicações e concessionárias de serviços essenciais, além de contar com o apoio dos Correios em atendimento presencial gratuito.

A ampliação da campanha ocorre em um momento de pressão crescente nas finanças dos brasileiros: segundo o Mapa da Inadimplência, o país alcançou pela primeira vez a marca de 79 milhões de consumidores negativados, resultado de nove meses seguidos de alta. Só em setembro, 318 mil pessoas entraram na lista de devedores, elevando o total para 313 milhões de pendências, que juntas somam R$ 496 bilhões. O débito médio por CPF ultrapassa R$ 6,2 mil.

Atendimento ampliado em todo o país