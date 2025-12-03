O golpe se caracteriza pelo uso de informações reais dos cidadãos, como nome e CPF, nas páginas fraudulentas, buscando conferir autenticidade ao esquema. No entanto, a principal estratégia dos golpistas é criar um senso de urgência. Eles enviam mensagens com prazos exíguos, ameaças de bloqueio de CPF ou contas bancárias, e prometem reduções no valor devido em caso de quitação instantânea.

A Receita Federal emitiu um comunicado alertando contribuintes sobre uma nova modalidade de fraude que utiliza dados pessoais legítimos para gerar páginas falsas de cobrança. Criminosos estão replicando a identidade visual do portal gov.br para simular pendências fiscais e induzir pagamentos imediatos.

O órgão fiscal ressalta que essa pressão por ação imediata constitui um sinal claro de tentativa de fraude. A Receita Federal não utiliza aplicativos de mensagem ou links externos para envio de cobranças ou solicitações de pagamento. O procedimento padrão não inclui o envio de comunicações com prazos de poucos minutos nem a exigência de providências imediatas.

Identificação da fraude

Embora as páginas falsas apresentem grande similaridade com o layout oficial do governo (copiando cores e brasões), o endereço do site é o elemento que denuncia a irregularidade. A Receita Federal reforça que todos os endereços eletrônicos oficiais terminam em gov.br. Qualquer URL que fuja a este padrão deve ser considerada suspeita.

Para evitar ser vítima, o contribuinte deve sempre digitar o endereço oficial da Receita Federal diretamente no navegador, abstendo-se de clicar em links recebidos por quaisquer meios de comunicação.

Como consultar pendências reais