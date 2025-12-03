Uma pesquisa recente, acompanhando o desenvolvimento cerebral e comportamental de mais de 10 mil jovens nos Estados Unidos, aponta que a introdução precoce do smartphone pode estar associada a riscos significativos para a saúde física e mental dos adolescentes. O estudo sugere que o momento ideal para fornecer o primeiro celular seria não antes dos 12 anos.

Problemas no uso precoce

A pesquisa, conduzida no âmbito do Adolescent Brain Cognitive Development Study (ABCD), avaliou os impactos na saúde ao longo de dois anos. Os achados indicam que o simples acesso ao dispositivo, mesmo sem ser caracterizado como "uso problemático" (longas horas de exposição), já pode gerar consequências negativas.