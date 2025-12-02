Coordenada pelo PMCA, a ação visa ampliar o engajamento da comunidade e fortalecer o trabalho integrado entre instituições públicas, privadas e a sociedade civil. Participarão da atividade o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a Estratégia de Saúde da Família, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, a Guarda Civil Municipal, a Unimed, o Moto Clube Esquadrão Quadrangular, o Moto Clube Abutres e a Brigada do Centro Cívico.

Com o objetivo de reforçar a importância da eliminação dos criadouros do Aedes aegypti e prevenir surtos de dengue, zika e chikungunya, Piracicaba (SP) promoverá o Projeto Educativo Dia D Estadual – 2025 neste sábado, 6 de dezembro, a partir das 8h30. A iniciativa faz parte do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA) e busca mobilizar diversos setores da sociedade.

A principal atividade do Dia D será uma motociata, com início programado para as 8h30, partindo da Estação da Paulista. O percurso seguirá pela rua Governador Pedro de Toledo, incluindo uma parada no Mercadão Municipal, e será finalizado na Praça José Bonifácio.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Na Praça José Bonifácio, as equipes permanecerão até as 11h30 realizando ações educativas e fornecendo orientações à população sobre a prevenção das arboviroses. O foco central da mobilização é engajar toda a população do município, destacando a necessidade da participação comunitária na luta contra o mosquito transmissor.

A gerente do Centro de Vigilância em Saúde (Cevisa), Carina Baron, enfatiza a continuidade dos esforços. "Esta é mais uma das diversas ações que realizamos ao longo do ano para prevenir a dengue e outras arboviroses em nosso município. Além da mobilização do Dia D, mantemos semanalmente os arrastões de limpeza em diferentes bairros e o trabalho constante das equipes nas residências, orientando os moradores e eliminando focos do mosquito. A prevenção depende do esforço conjunto do poder público e da população, e cada iniciativa como esta reforça nosso compromisso em reduzir os riscos e proteger a saúde de todos," afirma.