A previsão para a primeira semana de dezembro indica um período de instabilidade em Piracicaba. Segundo dados meteorológicos, um temporal de grande intensidade deve atingir o município nesta terça-feira (02), no início da tarde. A estimativa aponta chuva de grande volume, com possibilidade de ventos fortes e ocorrência de granizo.

O cenário previsto para terça-feira marca o início de uma semana com tendência de precipitações frequentes. As projeções indicam continuidade da chuva nos dias seguintes, sem expectativa de períodos prolongados de tempo firme. A instabilidade deverá se estender até o fim da semana, com registro de pancadas em diferentes momentos do dia.