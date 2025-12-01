01 de dezembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Chuva forte e granizo podem atingir Piracicaba; VEJA quando

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
As projeções indicam continuidade da chuva nos dias seguintes
A previsão para a primeira semana de dezembro indica um período de instabilidade em Piracicaba. Segundo dados meteorológicos, um temporal de grande intensidade deve atingir o município nesta terça-feira (02), no início da tarde. A estimativa aponta chuva de grande volume, com possibilidade de ventos fortes e ocorrência de granizo.

O cenário previsto para terça-feira marca o início de uma semana com tendência de precipitações frequentes. As projeções indicam continuidade da chuva nos dias seguintes, sem expectativa de períodos prolongados de tempo firme. A instabilidade deverá se estender até o fim da semana, com registro de pancadas em diferentes momentos do dia.

As temperaturas também devem apresentar variação significativa. As máximas estão estimadas em 32°C, enquanto as mínimas podem chegar a 15°C. Essa amplitude térmica deverá se repetir ao longo da semana, acompanhando o avanço das áreas de instabilidade.

Órgãos de monitoramento orientam atenção para possíveis impactos provocados pela combinação de chuva intensa, ventos fortes e granizo, especialmente em áreas com histórico de alagamentos, quedas de galhos e interrupções de tráfego. A recomendação é que a população acompanhe atualizações meteorológicas ao longo dos próximos dias.

