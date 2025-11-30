Segundo a Polícia Militar, a equipe encontrou a mulher machucada e com o rosto coberto de sangue, sentada ao solo e em estado de choque. Dentro da residência estava o marido, apontado como autor das agressões.

Uma tarde de tensão tomou conta do bairro Belvedere, em Piracicaba, quando uma ocorrência de violência doméstica terminou com uma mulher ensanguentada no chão e o marido detido dentro da própria casa. O caso aconteceu por volta das 16h deste sábado (29), na rua Marli Teresinha Cândido Nunes.

O clima ficou ainda mais tenso até a chegada do apoio do CGP-1. Com o reforço, os policiais entraram na casa e encontraram Pedro no quarto, onde foi abordado sem resistência.

As versões do casal revelam o início da confusão. Pedro disse que estava tomando banho quando o pai da mulher entrou no quarto e questionou sobre uma televisão quebrada. Ele afirma que, ao ver o aparelho danificado, partiu para cima da esposa.

Já a mulher contou outra história: ao pegar o celular do marido, descobriu que ele ainda mantinha contato com a ex-namorada. Ao cobrar explicações, Pedro teria arremessado um tênis do filho do casal contra ela, mas o objeto acertou a TV, que quebrou. Tomado pela fúria, Pedro então passou a agredi-la com socos, sendo contido apenas pela intervenção do pai da vítima.