Uma tarde de tensão tomou conta do bairro Belvedere, em Piracicaba, quando uma ocorrência de violência doméstica terminou com uma mulher ensanguentada no chão e o marido detido dentro da própria casa. O caso aconteceu por volta das 16h deste sábado (29), na rua Marli Teresinha Cândido Nunes.
Segundo a Polícia Militar, a equipe encontrou a mulher machucada e com o rosto coberto de sangue, sentada ao solo e em estado de choque. Dentro da residência estava o marido, apontado como autor das agressões.
O clima ficou ainda mais tenso até a chegada do apoio do CGP-1. Com o reforço, os policiais entraram na casa e encontraram Pedro no quarto, onde foi abordado sem resistência.
As versões do casal revelam o início da confusão. Pedro disse que estava tomando banho quando o pai da mulher entrou no quarto e questionou sobre uma televisão quebrada. Ele afirma que, ao ver o aparelho danificado, partiu para cima da esposa.
Já a mulher contou outra história: ao pegar o celular do marido, descobriu que ele ainda mantinha contato com a ex-namorada. Ao cobrar explicações, Pedro teria arremessado um tênis do filho do casal contra ela, mas o objeto acertou a TV, que quebrou. Tomado pela fúria, Pedro então passou a agredi-la com socos, sendo contido apenas pela intervenção do pai da vítima.
Com ferimentos graves no rosto, a esposa foi levada à UPA Vila Cristina, onde recebeu atendimento e ficou em observação por três horas, impossibilitada até de assinar seu próprio depoimento.
Pedro foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a delegada de plantão registrou o boletim.