A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (27) o recolhimento de diversos lotes de sabão líquido da marca Ypê. A decisão foi tomada após a identificação de contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em análises realizadas pela própria fabricante.
A medida da Anvisa prevê a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos produtos afetados.
Bactéria e Riscos à Saúde
A contaminação foi identificada em testes conduzidos pela Química Amparo LTDA, empresa fabricante dos produtos Ypê. A bactéria Pseudomonas aeruginosa se desenvolve comumente em ambientes úmidos e tem potencial de afetar o sistema imunológico.
A bactéria pode ser um agente causador de infecções de pele, além de problemas nos sistemas urinário ou respiratório dos usuários.
Lotes sujeitos a recolhimento
A determinação da Anvisa abrange 14 lotes específicos de três diferentes produtos de lava-roupas líquidos da marca:
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS: lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011.
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ: lotes 254031 e 193021.
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT: lotes 190021, 223021 e 228031.
Posição oficial da empresa
Em nota oficial à CNN, a Química Amparo informou que a publicação da Anvisa está relacionada às análises internas conduzidas pela própria empresa. A fabricante classificou a medida como preventiva e cautelar.
A empresa reforçou que, conforme a autoridade sanitária e considerando o uso normal do produto (diluição em água e ausência de contato prolongado com a pele), o risco para o consumidor é considerado baixo.
A Química Amparo finalizou a nota afirmando que "já havia identificado a necessidade do recolhimento e comunicado ao mercado, com informações divulgadas em todos os canais oficiais da marca.”