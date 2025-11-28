A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (27) o recolhimento de diversos lotes de sabão líquido da marca Ypê. A decisão foi tomada após a identificação de contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em análises realizadas pela própria fabricante.

A medida da Anvisa prevê a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos produtos afetados.

Bactéria e Riscos à Saúde