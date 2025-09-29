Detergente de marca famosa é retirado dos mercados; Entenda

As autoridades sanitárias determinaram o recolhimento de lotes de detergente comercializado pela marca Ypê após a fabricante Química Amparo identificar quantidade insuficiente de conservantes em parte da produção. Segundo a empresa, a falha reduziu a capacidade do produto de inibir a proliferação microbiana, o que impactou o odor e a eficácia na higienização. Em resposta, o órgão regulador iniciou fiscalização, coletou amostras para análises independentes e solicitou que a empresa apresente medidas corretivas; sanções administrativas podem ser aplicadas dependendo dos resultados.

Entenda o caso

Os conservantes são componentes essenciais em formulações líquidas porque impedem que o produto se torne ambiente propício ao crescimento de bactérias e fungos, mantendo sua estabilidade durante a validade e após aberto. Quando presentes em concentração abaixo do indicado, a proteção é reduzida e a limpeza pode ficar comprometida, elevando o risco de contaminação cruzada — isto é, a transferência de microrganismos entre utensílios, superfícies e alimentos por meio de itens mal higienizados.