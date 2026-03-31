Um acidente fatal na tarde de segunda-feira (30) tirou a vida de mãe e filho na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Emanoelle Martins Guedes de Farias, de 40 anos, e o filho dela, Francisco Farias Antunes, de 9.
Eles estavam em uma bicicleta elétrica quando acabaram atingidos por um ônibus após caírem na pista.
VEJA MAIS:
- VÍDEO: Mulher é encontrada morta no Renascer, em Piracicaba
- Bebê ingere maconha e acaba internado em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Suspeita de fechamento por carro
De acordo com informações iniciais, a bicicleta elétrica seguia pela via quando um carro, ainda não identificado, teria fechado a passagem. Com a manobra, Emanoelle e o filho perderam o equilíbrio e caíram na rua.
Logo em seguida, um ônibus que trafegava pelo local não conseguiu evitar o atropelamento. O motorista permaneceu na cena e prestou depoimento às autoridades.
Investigação em andamento
O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo. A principal linha de apuração busca entender se a ação do carro foi determinante para o acidente.
Testemunhas relataram que o veículo envolvido seria escuro, mas o condutor ainda não foi localizado. Imagens de câmeras de segurança da região devem ser analisadas para esclarecer a dinâmica do ocorrido. A perícia foi realizada ainda na tarde de segunda-feira.
Comoção e despedida
Emanoelle morreu no local. Francisco chegou a ser socorrido por equipes de emergência, mas não resistiu aos ferimentos durante o trajeto até o hospital.
O menino era filho do roteirista e humorista Vinicius Antunes, conhecido nas redes sociais como Cacofonias. A morte provocou forte comoção online, já que pai e filho costumavam aparecer juntos em vídeos e compartilhavam a paixão pelo futebol.
A tragédia reacende o debate sobre segurança no trânsito e os riscos enfrentados por ciclistas — especialmente em vias de grande fluxo urbano.