Eles estavam em uma bicicleta elétrica quando acabaram atingidos por um ônibus após caírem na pista.

Um acidente fatal na tarde de segunda-feira (30) tirou a vida de mãe e filho na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Emanoelle Martins Guedes de Farias, de 40 anos, e o filho dela, Francisco Farias Antunes, de 9.

De acordo com informações iniciais, a bicicleta elétrica seguia pela via quando um carro, ainda não identificado, teria fechado a passagem. Com a manobra, Emanoelle e o filho perderam o equilíbrio e caíram na rua.

Logo em seguida, um ônibus que trafegava pelo local não conseguiu evitar o atropelamento. O motorista permaneceu na cena e prestou depoimento às autoridades.

Investigação em andamento

O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo. A principal linha de apuração busca entender se a ação do carro foi determinante para o acidente.