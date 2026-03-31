31 de março de 2026
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EM PIRACICABA

VÍDEO: Acidente mata trabalhador e fere policiais no Anel Viário

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O helicóptero Águia da PM foi acionado para o acidente fatal.
O helicóptero Águia da PM foi acionado para o acidente fatal.

  Um acidente de grandes proporções resultou na morte de um funcionário de concessionária e deixou policiais feridos na tarde desta terça-feira (31), na rodovia Ernesto Paterniani, no anel viário de Piracicaba. O Helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para a ocorrência.

 De acordo com as primeiras informações, as equipes atendiam uma ocorrência envolvendo uma van ,quando foram surpreendidas por uma carreta. Durante a situação, um funcionário da concessionária que prestava apoio acabou sendo atingido e não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo relatos, policiais que estavam na ocorrência também ficaram feridos. O estado de saúde deles não foi detalhado até o momento.

Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam os feridos para unidades de saúde da região. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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