Um acidente de grandes proporções resultou na morte de um funcionário de concessionária e deixou policiais feridos na tarde desta terça-feira (31), na rodovia Ernesto Paterniani, no anel viário de Piracicaba. O Helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para a ocorrência.

De acordo com as primeiras informações, as equipes atendiam uma ocorrência envolvendo uma van ,quando foram surpreendidas por uma carreta. Durante a situação, um funcionário da concessionária que prestava apoio acabou sendo atingido e não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo relatos, policiais que estavam na ocorrência também ficaram feridos. O estado de saúde deles não foi detalhado até o momento.