Uma descoberta chocante abalou a manhã desta terça-feira (31) na rua Brasil, da Comunidade Renascer, em Piracicaba. O corpo de uma mulher, de aproximadamente 45 anos, foi encontrado dentro de uma residência, causando tristeza e inquietação aos moradores.

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Segundo relatos de vizinhos, a vítima vivia um relacionamento conturbado, marcado por frequentes discussões com o companheiro, mas nenhum barulho suspeito foi ouvido. O casal, que costumava ser visto com frequência na comunidade, estava desaparecido há cerca de cinco dias — um silêncio incomum que já despertava preocupação.