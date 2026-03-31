Uma descoberta chocante abalou a manhã desta terça-feira (31) na rua Brasil, da Comunidade Renascer, em Piracicaba. O corpo de uma mulher, de aproximadamente 45 anos, foi encontrado dentro de uma residência, causando tristeza e inquietação aos moradores.
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Segundo relatos de vizinhos, a vítima vivia um relacionamento conturbado, marcado por frequentes discussões com o companheiro, mas nenhum barulho suspeito foi ouvido. O casal, que costumava ser visto com frequência na comunidade, estava desaparecido há cerca de cinco dias — um silêncio incomum que já despertava preocupação.
O alerta veio de forma angustiante: um forte odor que tomava conta do imóvel levou moradores a acionarem a Polícia Militar. Ao entrarem na casa, os agentes se depararam com a cena que confirmava os temores — a mulher já estava sem vida.
O caso foi registrado como morte suspeita e agora está sob investigação. Equipes de perícia técnica estiveram no local e trabalham para esclarecer as circunstâncias da morte.
Até o momento, o companheiro da vítima não foi localizado, aumentando ainda mais o mistério em torno do caso.