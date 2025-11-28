A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última quarta-feira (26), a suspensão da venda e fabricação de cinco produtos no mercado brasileiro. As medidas variam entre proibição total, recolhimento e apreensão, afetando itens como suplementos à base de ervas, bebidas e picolé.

Um dos produtos atingidos pela decisão foi o suplemento da NS Produtos Naturais, que continha extrato de Aloe Vera (babosa) e era comercializado como fonte natural de vitaminas C e E. A agência sanitária justificou a suspensão alegando que a Aloe Vera não está incluída na lista de ingredientes permitidos para a categoria de suplementos alimentares industrializados.