A agenda de funcionamento do comércio em Piracicaba (SP) sofrerá alterações a partir desta sexta-feira (28), em função da Black Friday, dando início à movimentação de vendas de fim de ano. Estabelecimentos de rua e o Shopping Piracicaba terão horários estendidos para atender a demanda dos consumidores.

Black Friday

O final de semana da Black Friday marca o primeiro período de horário especial para o comércio local.

Comércio de Rua: Na sexta-feira, dia 28 de novembro, o funcionamento se estende até as 22h. No sábado, dia 29 de novembro, as lojas permanecem abertas das 9h às 18h.

Shopping Piracicaba: O shopping opera em horário especial nos dias 28 e 29 de novembro, das 10h às 23h.

O Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba e Região (Sincomércio Piracicaba) observa que a data se consolidou e já influencia o início das compras de Natal na cidade.

Horários de Funcionamento para o Natal

A partir de 6 de dezembro, o comércio de rua inicia a maratona natalina, com horários especiais que se estendem até a virada do ano.

Comércio de Rua:

  • No período de 6 a 23 de dezembro, o comércio de rua funcionará das 9h às 22h, de segunda a sexta-feira.
  • Nos sábados (dias 6, 13 e 20/12/25), o funcionamento será das 9h às 18h.
  • O feriado da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro (segunda-feira), terá lojas abertas das 9h às 17h.
  • Os domingos (dias 14 e 21/12/25) também terão atendimento, das 9h às 17h.
  • Na Véspera de Natal, 24/12/25, o comércio de rua atenderá das 9h às 18h.
  • No dia 26/12/25 (sexta-feira), o comércio reabre a partir das 12h.
  • Na Véspera de Ano Novo, 31/12/25, o funcionamento será até as 15h.

As lojas de rua estarão fechadas no dia 02/01/26.

Shopping Piracicaba:

  • O Shopping também ajusta sua operação para o final do ano:
  • No feriado de 8 de dezembro, funciona das 10h às 22h.
  • No domingo, 14 de dezembro, opera das 10h às 22h.
  • Entre 15 e 23 de dezembro, o horário será das 10h às 23h.
  • Nas Vésperas de Natal (24/12/25) e Ano Novo (31/12/25), o funcionamento será das 10h às 16h.
  • As lojas e quiosques estarão fechados nos dias 25/12/25 e 01/01/26.

Os horários especiais são implementados conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, um acordo firmado entre o Sincomércio Piracicaba (representando os empresários) e o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba).

O Sincomércio Piracicaba atua como representante do setor varejista e de serviços em sete municípios da região, incluindo Piracicaba.

Para esclarecer dúvidas sobre os horários, é possível entrar em contato com o Sincomércio Piracicaba pelo telefone: (19) 3422-0808.

