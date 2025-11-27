A agenda de funcionamento do comércio em Piracicaba (SP) sofrerá alterações a partir desta sexta-feira (28), em função da Black Friday, dando início à movimentação de vendas de fim de ano. Estabelecimentos de rua e o Shopping Piracicaba terão horários estendidos para atender a demanda dos consumidores.
Black Friday
O final de semana da Black Friday marca o primeiro período de horário especial para o comércio local.
Comércio de Rua: Na sexta-feira, dia 28 de novembro, o funcionamento se estende até as 22h. No sábado, dia 29 de novembro, as lojas permanecem abertas das 9h às 18h.
Shopping Piracicaba: O shopping opera em horário especial nos dias 28 e 29 de novembro, das 10h às 23h.
O Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba e Região (Sincomércio Piracicaba) observa que a data se consolidou e já influencia o início das compras de Natal na cidade.
Horários de Funcionamento para o Natal
A partir de 6 de dezembro, o comércio de rua inicia a maratona natalina, com horários especiais que se estendem até a virada do ano.
Comércio de Rua:
- No período de 6 a 23 de dezembro, o comércio de rua funcionará das 9h às 22h, de segunda a sexta-feira.
- Nos sábados (dias 6, 13 e 20/12/25), o funcionamento será das 9h às 18h.
- O feriado da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro (segunda-feira), terá lojas abertas das 9h às 17h.
- Os domingos (dias 14 e 21/12/25) também terão atendimento, das 9h às 17h.
- Na Véspera de Natal, 24/12/25, o comércio de rua atenderá das 9h às 18h.
- No dia 26/12/25 (sexta-feira), o comércio reabre a partir das 12h.
- Na Véspera de Ano Novo, 31/12/25, o funcionamento será até as 15h.
As lojas de rua estarão fechadas no dia 02/01/26.
Shopping Piracicaba:
- O Shopping também ajusta sua operação para o final do ano:
- No feriado de 8 de dezembro, funciona das 10h às 22h.
- No domingo, 14 de dezembro, opera das 10h às 22h.
- Entre 15 e 23 de dezembro, o horário será das 10h às 23h.
- Nas Vésperas de Natal (24/12/25) e Ano Novo (31/12/25), o funcionamento será das 10h às 16h.
- As lojas e quiosques estarão fechados nos dias 25/12/25 e 01/01/26.
Os horários especiais são implementados conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, um acordo firmado entre o Sincomércio Piracicaba (representando os empresários) e o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba).
O Sincomércio Piracicaba atua como representante do setor varejista e de serviços em sete municípios da região, incluindo Piracicaba.
Para esclarecer dúvidas sobre os horários, é possível entrar em contato com o Sincomércio Piracicaba pelo telefone: (19) 3422-0808.