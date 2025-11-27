A agenda de funcionamento do comércio em Piracicaba (SP) sofrerá alterações a partir desta sexta-feira (28), em função da Black Friday, dando início à movimentação de vendas de fim de ano. Estabelecimentos de rua e o Shopping Piracicaba terão horários estendidos para atender a demanda dos consumidores.

Black Friday

O final de semana da Black Friday marca o primeiro período de horário especial para o comércio local.