31 de março de 2026
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SUSTO NO ANEL VIÁRIO

VÍDEO: Pneu estoura e van fica pendurada em ponte, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Dani Acorda Piracicaba
Após o estouro do pneu, a van ficou pendurada na proteção da ponte.
Após o estouro do pneu, a van ficou pendurada na proteção da ponte.

 Um momento de puro terror marcou a tarde desta terça-feira (31) na Rodovia Ernesto Paterniani (Anel Viário). Uma van perdeu completamente o controle após o estouro de um pneu dianteiro e protagonizou uma cena que chocou quem passava pelo local.

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Desgovernado, o veículo subiu na barreira de proteção de uma ponte e percorreu cerca de 30 metros equilibrado sobre o muro de concreto. O desfecho foi ainda mais assustador: a traseira ficou pendurada, deixando a van literalmente à beira de uma queda — por centímetros, uma tragédia não aconteceu.

Equipes da Polícia Rodoviária foram acionadas às pressas e isolaram a área. A concessionária responsável pela via também atua no local, com apoio de guincho, em uma operação delicada para retirar o veículo sem agravar a situação.

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