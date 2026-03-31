Um momento de puro terror marcou a tarde desta terça-feira (31) na Rodovia Ernesto Paterniani (Anel Viário). Uma van perdeu completamente o controle após o estouro de um pneu dianteiro e protagonizou uma cena que chocou quem passava pelo local.

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Desgovernado, o veículo subiu na barreira de proteção de uma ponte e percorreu cerca de 30 metros equilibrado sobre o muro de concreto. O desfecho foi ainda mais assustador: a traseira ficou pendurada, deixando a van literalmente à beira de uma queda — por centímetros, uma tragédia não aconteceu.