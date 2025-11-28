O debate, que ganhou destaque após alerta da advogada especialista em Direito de Família Simone Calili, aponta que maridos e esposas podem perder o direito automático à herança do parceiro falecido.

Uma alteração em discussão na reforma do Código Civil Brasileiro pode gerar insegurança jurídica e conflitos familiares ao modificar as regras de sucessão patrimonial. A proposta, que tramita no Senado, visa retirar o cônjuge da lista de herdeiros necessários em certas condições, impactando diretamente milhões de casais que não possuem testamento.

Atualmente, o Código Civil garante proteção mínima ao cônjuge sobrevivente. O marido ou a esposa integra o grupo de herdeiros necessários — ao lado de filhos (descendentes) e pais (ascendentes) — independentemente da existência de um testamento. Isso assegura por lei uma parcela reservada do patrimônio do falecido.

A reforma em discussão modifica este ponto. O texto propõe que, na presença de descendentes ou ascendentes vivos, o cônjuge pode ser excluído da sucessão automática sobre os bens.

Grupos em situação de "risco"

O impacto da mudança atinge diferentes perfis de casais e famílias com maior vulnerabilidade patrimonial: