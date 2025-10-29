Conhecer a legislação é o primeiro passo para um planejamento sucessório eficiente e sem imprevistos. A transmissão de patrimônio envolve o entendimento de quem possui direito legal à herança, a aplicação de impostos e a dinâmica do processo de inventário.

A compreensão das regras de sucessão no Brasil é fundamental para assegurar a segurança patrimonial e prevenir disputas familiares. O processo de herança é regido pelo Código Civil, que estabelece normas específicas sobre a partilha, tributação e o regime de bens.

O Código Civil define os chamados herdeiros necessários: descendentes (filhos e netos), ascendentes (pais e avós) e o cônjuge ou companheiro. Por lei, a estes indivíduos é garantida a metade do patrimônio do falecido, conhecida como a "legítima", mesmo havendo um testamento.

A metade restante do patrimônio pode ser livremente destinada pelo testador a quem ele desejar. Na ausência de testamento, a divisão dos bens segue a ordem de vocação hereditária, que também prioriza os herdeiros necessários.

É importante ressaltar que a distribuição dos bens pode ser significativamente alterada pelo regime de casamento adotado pelo falecido, como comunhão parcial ou total de bens, o que influencia diretamente a definição do que constitui a herança.

Testamento: limites e atualização