ANVISA proíbe vendas de mais 100 produtos em 2025; saiba quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) intensificou as ações de fiscalização sobre alimentos e suplementos vendidos no Brasil em 2025, resultando na punição de mais de 100 marcas até o momento. Diversos produtos foram suspensos, proibidos ou recolhidos do mercado por apresentarem riscos à saúde dos consumidores, incluindo itens de consumo diário como café e azeite, além de categorias completas de suplementos.

As medidas drásticas deste ano atingiram até mesmo segmentos inteiros, como os suplementos à base de ora-pro-nóbis, já que a planta não tem comercialização aprovada. Os casos mais graves foram encontrados justamente nos suplementos, que apresentavam listas de ingredientes incompletas, contaminações bacterianas e, em muitos casos, origem e fabricação desconhecidas.

Lista de proibidos pela Anvisa em 2025: