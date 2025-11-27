A decisão da agência reguladora foi fundamentada em uma análise do Laboratório Central do Distrito Federal, que detectou a presença de 340,65 mg/L de dióxido de enxofre na composição do alimento. O laudo apontou que essa substância não estava declarada no rótulo dos frascos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os lotes do vinagre de maçã da marca Castelo em publicação no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (26). A medida implica no bloqueio temporário da comercialização do produto.

A Anvisa ressalta que a presença do dióxido de enxofre, um composto com potencial alergênico, representa um risco para consumidores sensíveis, embora reações adversas como falta de ar e tosse sejam consideradas raras, dependendo da concentração. A omissão da informação no rótulo impede a avaliação adequada por parte de indivíduos com histórico de alergias.

Posicionamento das partes

A Castelo Alimentos S/A informou que acatará as exigências e adotará as providências necessárias para impedir novos recolhimentos. Em nota, a empresa declarou: “Reforçamos nosso compromisso com a qualidade. Sabemos que o consumidor confia em nossa marca pela consistência e pelo cuidado com a excelência”.



A suspensão de venda e distribuição permanece válida para todos os canais de comercialização até que os rótulos dos produtos sejam devidamente atualizados com a inclusão da substância, conforme reforçado pela Anvisa.