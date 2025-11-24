A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) intensificou a fiscalização de produtos para cuidados capilares e determinou a apreensão de oito cosméticos que estavam sendo comercializados sem o devido registro sanitário. A ausência do documento impede a verificação técnica de segurança, qualidade e composição, representando risco aos consumidores.
- Alisamento de cabelo: Anvisa proíbe marcas por riscos à saúde
- 'Ingredientes não permitidos'; ANVISA proíbe venda de suplemento
A empresa Anne Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda. foi notificada e está proibida de fabricar, distribuir, divulgar e comercializar os seguintes itens:
- Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise
- Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Organic
- Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic
- Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização
- Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume
- Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina
- Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí
Recolhimento e alerta de risco
A Anvisa também determinou o recolhimento e a proibição de produção, venda, distribuição, divulgação e uso de todos os lotes do produto Rubitox Orgânico Tecnologia ATH Creme de Realinhamento da Fibra Rubelita Professional, fabricado pela Pack for You Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.
A agência reguladora ressalta que produtos não regularizados colocam a saúde em risco, pois podem conter substâncias proibidas ou em concentrações elevadas, não terem sido fabricados sob boas práticas (aumentando o risco de contaminação) ou serem falsificados/adulterados.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O uso de itens sem comprovação técnica pode causar diversos problemas de saúde, incluindo:
Danos Locais: Irritações, alergias, lesões na pele e comprometimento da estrutura capilar (queda e quebra dos fios).
Complicações Respiratórias: Inalação de substâncias perigosas, como formol ou ácido glioxílico utilizados de forma ilegal, podendo causar falta de ar e irritações severas.
Danos Oculares: Uso inadequado de produtos (como colas instantâneas para fins estéticos) resultando em lesões, incluindo perda da visão.
Riscos Sistêmicos: Produtos injetáveis falsificados comercializados como cosméticos podem levar a complicações graves, como embolia e hemorragia pulmonar.
A Anvisa orienta os consumidores a consultarem o registro de qualquer cosmético em seu portal antes da compra. Caso identifiquem irregularidades, a denúncia pode ser feita à agência via Ouvidoria.