A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) intensificou a fiscalização de produtos para cuidados capilares e determinou a apreensão de oito cosméticos que estavam sendo comercializados sem o devido registro sanitário. A ausência do documento impede a verificação técnica de segurança, qualidade e composição, representando risco aos consumidores.

VEJA MAIS:



A empresa Anne Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda. foi notificada e está proibida de fabricar, distribuir, divulgar e comercializar os seguintes itens:

Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Organic

Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização

Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina

Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí

Recolhimento e alerta de risco