Moedas de baixo valor facial podem esconder fortunas inesperadas para colecionadores. A numismática brasileira tem revelado raridades específicas que transformam moedas de 5 centavos em objetos de alto interesse.
Erros de cunhagem e falhas de fabricação elevam drasticamente o preço dessas peças. A soma do valor agregado de apenas três moedas raras de 5 centavos chega a impressionantes R$ 3.100.
Pombo Duplo de 2005: R$ 300 em jogo
Uma das moedas mais procuradas por colecionadores é a de 5 centavos datada de 2005. Ela é popularmente conhecida como a moeda pombo duplo.
Essa raridade se distingue pela repetição de elementos no desenho. O lado da moeda apresenta um triângulo, o disco Brasil e a figura do pombo duplicada duas vezes. O valor estimado dessa peça é de R$ 300.
Erro de impressão: o Brasil sobreposto (2006)
Outra peça com um valor considerável é a de 5 centavos de 2006. Seu erro específico é a sobreposição da palavra “Brasil”.
Neste exemplar, o termo “Brasil” é visível duas vezes, aparecendo tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da moeda. Devido a este erro de tiragem, essa peça tem um valor atribuído de R$ 1.100.
A valiosa moeda Mula Híbrida (2012)
A peça mais valiosa dentro deste grupo é a famosa moeda mula híbrida. Datada de 2012, esta moeda de 5 centavos é notável por ter sido confeccionada com o anverso (frente) de uma moeda de 50 centavos e o reverso (verso) de 5 centavos.
O anverso incomum apresenta o Barão do Rio Branco, figura tradicionalmente vista nas moedas de 50 centavos. Além disso, em sua borda, é possível observar a inscrição "Ordem Progresso Brasil".
Esta anomalia a torna, efetivamente, um 50 centavos sem o zero. O valor de mercado dessa peça rara atinge R$ 1.700.
Juntas, essas três moedas raras — o Pombo Duplo, o Brasil Sobreposto e a Mula Híbrida — representam um tesouro numismático de R$ 3.100.
VEJA MAIS:
