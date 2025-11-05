27 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

VOCÊ TEM UMA DESSAS?

5 centavos raros: o erro de cunhagem que vale mais de R$ 3 mil

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Moedas de baixo valor facial podem esconder fortunas inesperadas para colecionadores. A numismática brasileira tem revelado raridades específicas que transformam moedas de 5 centavos em objetos de alto interesse.

Erros de cunhagem e falhas de fabricação elevam drasticamente o preço dessas peças. A soma do valor agregado de apenas três moedas raras de 5 centavos chega a impressionantes R$ 3.100.

Pombo Duplo de 2005: R$ 300 em jogo

Uma das moedas mais procuradas por colecionadores é a de 5 centavos datada de 2005. Ela é popularmente conhecida como a moeda pombo duplo.

Essa raridade se distingue pela repetição de elementos no desenho. O lado da moeda apresenta um triângulo, o disco Brasil e a figura do pombo duplicada duas vezes. O valor estimado dessa peça é de R$ 300.

Erro de impressão: o Brasil sobreposto (2006)

Outra peça com um valor considerável é a de 5 centavos de 2006. Seu erro específico é a sobreposição da palavra “Brasil”.

Neste exemplar, o termo “Brasil” é visível duas vezes, aparecendo tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da moeda. Devido a este erro de tiragem, essa peça tem um valor atribuído de R$ 1.100.

A valiosa moeda Mula Híbrida (2012)

A peça mais valiosa dentro deste grupo é a famosa moeda mula híbrida. Datada de 2012, esta moeda de 5 centavos é notável por ter sido confeccionada com o anverso (frente) de uma moeda de 50 centavos e o reverso (verso) de 5 centavos.

O anverso incomum apresenta o Barão do Rio Branco, figura tradicionalmente vista nas moedas de 50 centavos. Além disso, em sua borda, é possível observar a inscrição "Ordem Progresso Brasil".

Esta anomalia a torna, efetivamente, um 50 centavos sem o zero. O valor de mercado dessa peça rara atinge R$ 1.700.

Juntas, essas três moedas raras — o Pombo Duplo, o Brasil Sobreposto e a Mula Híbrida — representam um tesouro numismático de R$ 3.100.

