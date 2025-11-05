Moedas de baixo valor facial podem esconder fortunas inesperadas para colecionadores. A numismática brasileira tem revelado raridades específicas que transformam moedas de 5 centavos em objetos de alto interesse.

Erros de cunhagem e falhas de fabricação elevam drasticamente o preço dessas peças. A soma do valor agregado de apenas três moedas raras de 5 centavos chega a impressionantes R$ 3.100.

Pombo Duplo de 2005: R$ 300 em jogo

Uma das moedas mais procuradas por colecionadores é a de 5 centavos datada de 2005. Ela é popularmente conhecida como a moeda pombo duplo.