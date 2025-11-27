Atualmente, um ciclone sobre a região Sudeste influencia áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, contribuindo para a ocorrência de chuva em diversos estados. Mesmo assim, grande parte do centro-sul ainda registra tempo seco, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Modelos meteorológicos indicam que a formação de um novo ciclone sobre a região Sul, no final desta semana, provocará o avanço de uma frente fria, alterando o padrão de tempo no centro-sul do Brasil.

A partir de domingo (30), uma área de baixa pressão deve atuar sobre o Rio Grande do Sul, iniciando a formação de um novo ciclone. Na segunda-feira (1º), o sistema deve se deslocar para o oceano Atlântico, na altura do estado, e impulsionar uma frente fria em direção ao norte.

Com esse avanço, estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão episódios de chuva, incluindo São Paulo e Mato Grosso do Sul. A mudança deve marcar o início de um período de maior frequência de precipitações no centro-sul do país, após dias de tempo seco.

O sistema pode provocar ocorrências de descargas elétricas, ventos fortes e granizo em pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Entre os possíveis impactos estão alagamentos, queda de galhos e interrupções temporárias no fornecimento de energia. Há também risco de danos a lavouras devido ao granizo, principalmente no Rio Grande do Sul.