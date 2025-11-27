O fisiculturista russo Kirill Tereshin — popularmente conhecido como Popeye russo — vive momento crítico de saúde: médicos alertam que ele pode perder os dois braços após infecção grave causada por anos de uso da substância Synthol.

Histórico e complicações graves

* Desde 2017, Tereshin aplicava Synthol nos bíceps em busca de volume muscular artificial — bíceps que chegaram a atingir tamanhos exagerados e desproporcionais, atraindo atenção nas redes sociais.

* O uso prolongado da substância provocou fibrose e necrose nos tecidos musculares, comprometendo gravemente a integridade dos braços.

* Em 2019, ele já havia passado por cirurgia para remoção de tecido morto e drenagem de óleo acumulado — uma tentativa de reparar os danos.

* Apesar das intervenções, a infecção se agravou e os profissionais de saúde consideram que o quadro atual é o mais grave desde o início dos problemas.