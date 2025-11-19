A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impôs uma série de restrições na última sexta-feira (14) contra diversos suplementos alimentares. As medidas, que incluem proibição de venda, fabricação, distribuição e propaganda, foram motivadas por irregularidades relativas à composição, processo produtivo e divulgação dos produtos.
As determinações da agência impactam diretamente itens comercializados pela Lirius Suplementos, produtos sem identificação de origem da marca Natufab e o suplemento Avestril.
Ingredientes não autorizados
Os suplementos da Lirius Suplementos foram alvo de proibição e recolhimento após a Anvisa identificar desvios nas Boas Práticas de Fabricação durante uma inspeção, em agosto, na fábrica LIV Health. O local foi interditado. A investigação foi reforçada por uma denúncia da Polícia Civil de São Paulo.
Conforme o documento publicado no Diário Oficial da União (DOU), os produtos continham ingredientes não permitidos em suplementos, como ora-pro-nóbis, boldo, berinjela, figo, carqueja, camomila, amaranto e pimenta caiena.
A agência também constatou que a publicidade dos itens veiculava alegações terapêuticas proibidas para suplementos alimentares, como auxílio no emagrecimento, regulação da glicose, redução de processos inflamatórios, alívio de dores crônicas e benefício à saúde cardiovascular.
As restrições abrangem diversas linhas da empresa, incluindo misturas em pó, cápsulas e suplementos líquidos, com foco em fórmulas para articulações, controle metabólico e ômega 3.
Natufab Produtos Naturais com restrições
Um segundo conjunto de ações da Anvisa atingiu produtos da Natufab Produtos Naturais, que tiveram comercialização e uso suspensos após apreensão. A agência não conseguiu identificar a origem dos itens e detectou a presença de ingredientes não autorizados, como ora-pro-nóbis e maca peruana. A publicidade desses produtos também estava irregular, sendo direcionada para o tratamento de condições como diabetes, colesterol alto e triglicerídeos elevados, o que é vedado a suplementos.
Na mesma data, a Anvisa determinou o recolhimento do suplemento Avestril, fabricado pela Lopes Cursos Digitais. A medida se deu pela identificação de um componente proibido em suplementos e por irregularidades na sua divulgação online. A fabricação, distribuição, venda e consumo do Avestril estão suspensos em território nacional.
Com as decisões, todos os produtos listados devem ser retirados do mercado e não poderão voltar à circulação até que as irregularidades sejam sanadas.