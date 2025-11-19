As determinações da agência impactam diretamente itens comercializados pela Lirius Suplementos, produtos sem identificação de origem da marca Natufab e o suplemento Avestril.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impôs uma série de restrições na última sexta-feira (14) contra diversos suplementos alimentares. As medidas, que incluem proibição de venda, fabricação, distribuição e propaganda, foram motivadas por irregularidades relativas à composição, processo produtivo e divulgação dos produtos.

Os suplementos da Lirius Suplementos foram alvo de proibição e recolhimento após a Anvisa identificar desvios nas Boas Práticas de Fabricação durante uma inspeção, em agosto, na fábrica LIV Health. O local foi interditado. A investigação foi reforçada por uma denúncia da Polícia Civil de São Paulo.

Conforme o documento publicado no Diário Oficial da União (DOU), os produtos continham ingredientes não permitidos em suplementos, como ora-pro-nóbis, boldo, berinjela, figo, carqueja, camomila, amaranto e pimenta caiena.

A agência também constatou que a publicidade dos itens veiculava alegações terapêuticas proibidas para suplementos alimentares, como auxílio no emagrecimento, regulação da glicose, redução de processos inflamatórios, alívio de dores crônicas e benefício à saúde cardiovascular.