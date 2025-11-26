A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu aprovação a uma vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. O anúncio oficial da decisão será realizado nesta quarta-feira (26), nas próximas horas.
O imunizante, denominado Butantan-DV, é o primeiro no mundo a ser projetado para oferecer proteção em dose única. A próxima etapa é a discussão para sua incorporação ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). A aplicação da vacina está prevista para iniciar em 2026, após a finalização do processo de registro.
Apesar de não ter sido oficialmente aprovada, o Brasil já possui 1 milhão de doses do imunizante.
Eficácia e Segurança
A imunização será direcionada a indivíduos na faixa etária de 12 a 59 anos.
Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), informou que a vacina demonstrou uma eficácia de aproximadamente 75% contra a dengue e superior a 90% na prevenção de formas graves da doença e hospitalizações.
Segundo Kfouri, a aprovação da Anvisa valida a segurança e eficácia do imunizante após um período de acompanhamento que excedeu cinco anos. O especialista enfatizou que a proliferação da dengue, impulsionada por fatores como alterações climáticas e a expansão das áreas de atuação do mosquito, torna a disponibilidade de novas vacinas essencial para a saúde pública global.
"Mais da metade da população mundial vive em zona de risco para a doença. Por isso, a necessidade de vacinas passa a ser primordial para o controle de tantas doenças, especialmente nas populações de países tropicais", afirmou Kfouri. Ele acrescentou que a introdução do imunizante no PNI é o passo seguinte e considerado iminente.