A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu aprovação a uma vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. O anúncio oficial da decisão será realizado nesta quarta-feira (26), nas próximas horas.

O imunizante, denominado Butantan-DV, é o primeiro no mundo a ser projetado para oferecer proteção em dose única. A próxima etapa é a discussão para sua incorporação ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). A aplicação da vacina está prevista para iniciar em 2026, após a finalização do processo de registro.