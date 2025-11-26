26 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DE GRAÇA

Prefeitura oferece serviços grátis em Santa Terezinha sábado (29)

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Divulgação
Evento ocorrerá no sábado (29), das 9h às 16h
Evento ocorrerá no sábado (29), das 9h às 16h

A Prefeitura de Piracicaba, por intermédio da Secretaria de Cidadania e Parcerias, organizará o evento Praça da Cidadania neste sábado (29). A iniciativa ocorrerá no Parque Histórico Quilombo Corumbataí, localizado na Rua Adelmo Cavagioni, no bairro Santa Teresinha, e oferecerá serviços gratuitos, atrações culturais e atividades de lazer para a população, das 9h às 16h.

VEJA MAIS:

O objetivo da ação é aproximar os serviços públicos dos cidadãos, conforme destacado pelo secretário da pasta, Paulo Nardino, visando a promoção do bem-estar e o acesso a direitos.

Programação de atrações

O evento contará com uma agenda cultural que inclui música e apresentações artísticas ao longo do dia:

  • 9h às 9h15: Abertura oficial.
  • 9h30 às 9h45: Ginástica laboral.
  • 10h às 11h: Apresentação da banda itinerante Dio Jazz.
  • 11h às 12h: Apresentação artística do Centro de Convivência Intergeracional (CC Inter).
  • 13h às 14h: Presença da Capivara Mona.
  • 14h às 16h: Show com a Banda Projeto Raiz (viola).

Serviços Disponíveis

A Praça da Cidadania disponibilizará diversos serviços à população, com foco em saúde, beleza e orientação legal e profissional:

Saúde e Bem-Estar

  • 9h às 16h: Aferição de pressão arterial e glicemia.
  • 9h às 16h: Realização de testes rápidos para HIV e sífilis.

Beleza

  • 9h às 12h30: Corte de cabelo e barba.
  • 9h às 12h30: Design de sobrancelha.
  • 9h às 12h30: Serviços de manicure e pedicure.

Cidadania e orientação

  • 9h às 16h: Atendimento a Microempreendedores Individuais (MEI) e orientação sobre vagas de emprego e para ambulantes.
  • 9h às 14h: Orientação sobre Direitos do Consumidor, com a participação da OAB.
  • 9h às 16h: Apresentação dos serviços da assistência social.
  • 14h às 16h: Campanha educativa sobre regras de trânsito.
  • 9h às 12h: Orientação sobre adoção de pets e cadastro para castração.

A iniciativa conta com o apoio da Defensoria Pública, do Instituto Pecege, da Águas do Mirante, da Faculdade Anhanguera e da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários