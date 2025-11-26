A Prefeitura de Piracicaba, por intermédio da Secretaria de Cidadania e Parcerias, organizará o evento Praça da Cidadania neste sábado (29). A iniciativa ocorrerá no Parque Histórico Quilombo Corumbataí, localizado na Rua Adelmo Cavagioni, no bairro Santa Teresinha, e oferecerá serviços gratuitos, atrações culturais e atividades de lazer para a população, das 9h às 16h.

O objetivo da ação é aproximar os serviços públicos dos cidadãos, conforme destacado pelo secretário da pasta, Paulo Nardino, visando a promoção do bem-estar e o acesso a direitos.

Programação de atrações