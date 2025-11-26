A Prefeitura de Piracicaba, por intermédio da Secretaria de Cidadania e Parcerias, organizará o evento Praça da Cidadania neste sábado (29). A iniciativa ocorrerá no Parque Histórico Quilombo Corumbataí, localizado na Rua Adelmo Cavagioni, no bairro Santa Teresinha, e oferecerá serviços gratuitos, atrações culturais e atividades de lazer para a população, das 9h às 16h.
O objetivo da ação é aproximar os serviços públicos dos cidadãos, conforme destacado pelo secretário da pasta, Paulo Nardino, visando a promoção do bem-estar e o acesso a direitos.
Programação de atrações
O evento contará com uma agenda cultural que inclui música e apresentações artísticas ao longo do dia:
- 9h às 9h15: Abertura oficial.
- 9h30 às 9h45: Ginástica laboral.
- 10h às 11h: Apresentação da banda itinerante Dio Jazz.
- 11h às 12h: Apresentação artística do Centro de Convivência Intergeracional (CC Inter).
- 13h às 14h: Presença da Capivara Mona.
- 14h às 16h: Show com a Banda Projeto Raiz (viola).
Serviços Disponíveis
A Praça da Cidadania disponibilizará diversos serviços à população, com foco em saúde, beleza e orientação legal e profissional:
Saúde e Bem-Estar
- 9h às 16h: Aferição de pressão arterial e glicemia.
- 9h às 16h: Realização de testes rápidos para HIV e sífilis.
Beleza
- 9h às 12h30: Corte de cabelo e barba.
- 9h às 12h30: Design de sobrancelha.
- 9h às 12h30: Serviços de manicure e pedicure.
Cidadania e orientação
- 9h às 16h: Atendimento a Microempreendedores Individuais (MEI) e orientação sobre vagas de emprego e para ambulantes.
- 9h às 14h: Orientação sobre Direitos do Consumidor, com a participação da OAB.
- 9h às 16h: Apresentação dos serviços da assistência social.
- 14h às 16h: Campanha educativa sobre regras de trânsito.
- 9h às 12h: Orientação sobre adoção de pets e cadastro para castração.
A iniciativa conta com o apoio da Defensoria Pública, do Instituto Pecege, da Águas do Mirante, da Faculdade Anhanguera e da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família.