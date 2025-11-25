Os primeiros quatro dias do Projeto Superação, realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, já inseriu 100 pessoas que estavam em situação de rua na Frente de Trabalho, programa que oferece vagas de trabalho temporárias e qualificação profissional para pessoas em condição de desproteção social ou desempregadas.

Do total de vagas já preenchidas, 50 pessoas foram encaminhadas para atuar com zeladoria, pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos; outras 50 estão trabalhando nos ginásios que pertencem à Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, e serão abertas mais 50 vagas para outras secretarias.

Após receber acolhimento inicial na Praça José Bonifácio, os interessados são encaminhados ao Centro Pop e à Casa de Passagem, onde passam por avaliação e atendimento. Aqueles que demonstram condições e desejo de trabalhar são direcionados para a Frente de Trabalho e passam a residir na rede de acolhimento por nove meses.