Os primeiros quatro dias do Projeto Superação, realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, já inseriu 100 pessoas que estavam em situação de rua na Frente de Trabalho, programa que oferece vagas de trabalho temporárias e qualificação profissional para pessoas em condição de desproteção social ou desempregadas.
Do total de vagas já preenchidas, 50 pessoas foram encaminhadas para atuar com zeladoria, pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos; outras 50 estão trabalhando nos ginásios que pertencem à Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, e serão abertas mais 50 vagas para outras secretarias.
Após receber acolhimento inicial na Praça José Bonifácio, os interessados são encaminhados ao Centro Pop e à Casa de Passagem, onde passam por avaliação e atendimento. Aqueles que demonstram condições e desejo de trabalhar são direcionados para a Frente de Trabalho e passam a residir na rede de acolhimento por nove meses.
O contrato de trabalho tem duração inicial de nove meses, podendo ser prorrogado por até um ano. Os atendidos recebem um salário mínimo, vale-transporte e almoço. As demais refeições são oferecidas pelos serviços de acolhimento.
As atividades dos contratados incluem limpeza, manutenção de áreas verdes, conservação de prédios municipais e serviços gerais. O objetivo é promover a reinserção no mercado de trabalho, oferecendo não apenas renda, mas também capacitação e rotina estruturada.
Para o secretário de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, José Edvaldo Brito, os resultados iniciais mostram o impacto transformador da iniciativa. “São pessoas que estavam querendo trabalhar. A pedido do prefeito Helinho Zanatta, estruturamos o projeto Superação e demos dignidade, moradia no acolhimento e acompanhamentos com profissionais técnicos. Muitas têm experiência como eletricistas, pintores, pedreiros. São pessoas que queriam mudar de vida, e estamos dando essa oportunidade a elas”, destaca.
Entre os beneficiados pelo projeto está Thiago Rodrigo Domiciano, 41 anos, que viveu cerca de dois anos nas ruas e iniciou na Frente de Trabalho nesta semana. Ele afirma que o projeto representa a chance de reconstruir sua trajetória. Segundo ele, o programa oferece um apoio “completo”, incluindo trabalho, suporte psicológico e acolhimento. “Com essa oportunidade, saí da rua, estou na Casa de Passagem e consegui um recomeço. É a chance de reconquistar tudo o que perdi”, comemorou.
Ricardo Roberto dos Santos, 53 anos, viveu uma década em situação de rua antes de ser acolhido pelo projeto. Ele define a oportunidade como “única” e afirma que já havia perdido a esperança de voltar ao mercado de trabalho. “Não conseguia emprego há muito tempo. Agora tenho expectativa de voltar a ser gente, ter uma casa, trabalhar. Estou encerrando 2025 de uma forma muito boa. Ganhei cama limpa, roupas limpas, alimentação e dignidade de novo”, afirmou, emocionado.
“Com a adesão das primeiras 100 pessoas para a Frente de Trabalho e a expansão prevista para os próximos dias, o Projeto Superação reforça o compromisso do município em promover políticas públicas de inclusão, acolhimento e reconstrução de vidas”, finalizou Brito.