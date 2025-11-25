O radar instalado no Viaduto Francisco Jesuíno Avanzi, conhecido como “Chicão”, na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), é o equipamento com maior número de autuações em Piracicaba. Os dados são da Prefeitura de Piracicaba.

Segundo levantamento municipal, entre janeiro e julho de 2025, o radar registrou aproximadamente 5.404 multas, ocupando a primeira posição entre todos os pontos de fiscalização eletrônica da cidade.