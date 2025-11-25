O radar instalado no Viaduto Francisco Jesuíno Avanzi, conhecido como “Chicão”, na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), é o equipamento com maior número de autuações em Piracicaba. Os dados são da Prefeitura de Piracicaba.
Segundo levantamento municipal, entre janeiro e julho de 2025, o radar registrou aproximadamente 5.404 multas, ocupando a primeira posição entre todos os pontos de fiscalização eletrônica da cidade.
O viaduto, que liga regiões movimentadas da SP-304, concentra fluxo intenso de veículos ao longo do dia, o que contribui para o alto volume de registros realizados pelo equipamento.
A Prefeitura não informou, até o momento, se há previsão de atualização, revisão ou mudança na sinalização do local. Outros radares da cidade também registram número significativo de autuações, mas permanecem abaixo do total contabilizado no Viaduto “Chicão”.