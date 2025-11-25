25 de novembro de 2025
MULTAS A TODO VAPOR

Você sabe qual é o radar 'campeão de multas' em Piracicaba? VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
Segundo levantamento municipal, entre janeiro e julho de 2025, o radar registrou aproximadamente 5.404 multas
O radar instalado no Viaduto Francisco Jesuíno Avanzi, conhecido como “Chicão”, na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), é o equipamento com maior número de autuações em Piracicaba. Os dados são da Prefeitura de Piracicaba.

Segundo levantamento municipal, entre janeiro e julho de 2025, o radar registrou aproximadamente 5.404 multas, ocupando a primeira posição entre todos os pontos de fiscalização eletrônica da cidade.

O viaduto, que liga regiões movimentadas da SP-304, concentra fluxo intenso de veículos ao longo do dia, o que contribui para o alto volume de registros realizados pelo equipamento.

A Prefeitura não informou, até o momento, se há previsão de atualização, revisão ou mudança na sinalização do local. Outros radares da cidade também registram número significativo de autuações, mas permanecem abaixo do total contabilizado no Viaduto “Chicão”.

