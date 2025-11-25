Moradores do bairro São Dimas, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas na Praça das Carmelitas. Segundo os relatos, os pedidos de manutenção são feitos há aproximadamente dois anos por meio de protocolos e chamadas ao serviço 156 da Prefeitura.

De acordo com os moradores, a iluminação pública é restabelecida em alguns momentos, mas volta a apresentar falhas poucos dias depois, seja por furtos ou por danos nos equipamentos. Eles afirmam que a situação ocorre de forma repetida.