ALÔ, PREFEITO!

Praça no São Dimas sofre com abandono e escuridão em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
Os moradores também relatam acúmulo de lixo no local e galhos de árvores não recolhidos
Os moradores também relatam acúmulo de lixo no local e galhos de árvores não recolhidos

Moradores do bairro São Dimas, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas na Praça das Carmelitas. Segundo os relatos, os pedidos de manutenção são feitos há aproximadamente dois anos por meio de protocolos e chamadas ao serviço 156 da Prefeitura.

De acordo com os moradores, a iluminação pública é restabelecida em alguns momentos, mas volta a apresentar falhas poucos dias depois, seja por furtos ou por danos nos equipamentos. Eles afirmam que a situação ocorre de forma repetida.

Os moradores também relatam acúmulo de lixo no local e galhos de árvores não recolhidos. Bancos instalados na área de convivência estariam danificados, o que, segundo eles, compromete o uso do espaço.

A comunidade afirma que aguarda uma solução definitiva para a manutenção da praça. Até o momento, não houve retorno da administração municipal sobre um prazo para os reparos.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a demanda já foi encaminhada para a empresa tercerizada, para que seja feita a manutenção.

