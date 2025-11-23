Acidentes com escorpiões virou um desafio para a saúde pública. No estado de SP, Piracicaba lidera esse tipo de ocorrência.

A maior parte das picadas de escorpião em 2025, no estado de São Paulo, ocorreu em pessoas de 20 a 29 anos (15%) e nas faixas de 40 a 49 anos (15%) e 50 a 59 anos (15%). Crianças de um a quatro anos respondem por 3% dos acidentes, e os idosos acima de 80 anos, 2%. Os dados do painel Acidentes por Animais Peçonhentos, da Secretaria Estadual da Saúde, são referentes até 19 de novembro.

A região corporal mais afetada são os dedos das mãos (24,82%). Em seguida, estão o pé (19,18%) e a mão (19,10%). De acordo com a plataforma, 2,81% dos casos a picada foi na cabeça.