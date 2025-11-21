O corpo de um homem foi localizado por populares na madrugada desta quinta-feira (20) nas imediações da Praça José Bonifácio, área central de Piracicaba.
A descoberta mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ao chegarem no local, os socorristas constataram que o homem estava morto. O. Óbito foi cinformado na UPA Vila Cristina.
A Polícia Civil e a equipe de perícia técnico-científica também estiveram na cena. O caso foi registrado como morte suspeita e a polícia investiga para identificar a causa. A identidade da vítima não foi divulgada.