MEDO EM PIRACICABA

Homem é encontrado morto nas imediações da Praça José Bonifácio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1
Equipes do SAMU e a polícia foram acionadas, mas o homem estava morto.

  O corpo de um homem foi localizado por populares na madrugada desta quinta-feira (20) nas imediações da Praça José Bonifácio, área central de Piracicaba.

A descoberta mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ao chegarem no local, os socorristas constataram que o homem estava morto. O. Óbito foi cinformado na UPA Vila Cristina.

A Polícia Civil e a equipe de perícia técnico-científica também estiveram na cena. O caso foi registrado como morte suspeita e a polícia  investiga para identificar a causa. A identidade da vítima não foi divulgada.

