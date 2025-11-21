A colisão, que aconteceu bem na porta do ponto de partida oficial, danificou a fachada do mercado e assustou quem já aguardava desde cedo para ver o desfile. Apesar do barulho e da confusão, ninguém ficou ferido.

A alegria acabou virando tensão na noite desta quarta-feira (19) em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba. Minutos antes da tão esperada saída da Caravana de Natal da Coca-Cola, um dos caminhões iluminados perdeu o alinhamento e acabou batendo na estrutura do Supermercado Crema, na rua Limeira.

Funcionários e organizadores correram para reorganizar o comboio e evitar novos riscos. O imprevisto acabou atrasando a saída da caravana, que já atraía centenas de moradores — muitos deles posicionados desde o fim da tarde para garantir um bom lugar e registrar o show de luzes.

Mesmo com o susto, a festa não foi cancelada. A população permaneceu nas calçadas, acompanhando cada movimento, enquanto equipes avaliavam os estragos e a Coca-Cola ajeitava o alinhamento dos caminhões.

A Caravana, que este ano percorre 93 cidades pelo Brasil, manteve o roteiro e seguiu pelas ruas de Santa Bárbara, preservando o encanto que virou tradição na região — mesmo depois do susto que ninguém esperava.