Piracicaba vive momentos de tensão nesta segunda-feira (30). Segundo a Prefeitura, relatos nas redes sociais apontam que passageiros de ônibus estariam sendo alvo de ameaças de esfaqueamento. O clima de insegurança fez com que as equipes de segurança pública da cidade entrassem em estado de atenção e alerta.
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A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes anunciou reforço imediato nos terminais urbanos e nas linhas mais movimentadas, especialmente no trajeto entre o centro e o Vila Sônia, em especial nos horários críticos e movimentados, para quem depende do transporte coletivo. A Guarda Civil Municipal (GCM) intensifica rondas e monitoramento preventivo para garantir a segurança da população.
De acordo com informações preliminares, dois homens estariam envolvidos nas ameaças dentro de um coletivo. Até o momento, não há registro oficial de agressões, mas o receio entre passageiros já é palpável.
A prefeitura alertou: qualquer comportamento suspeito deve ser comunicado imediatamente à Guarda Civil pelo telefone 153, disponível 24 horas, para que a intervenção seja rápida e eficiente. Enquanto isso, equipes de inteligência monitoram as redes sociais para verificar a veracidade das mensagens que espalharam o medo.
Moradores e passageiros vivem um clima de apreensão, e a cidade fica em alerta máximo, à espera de um desfecho seguro para essa ameaça que ronda os ônibus de Piracicaba.