Piracicaba vive momentos de tensão nesta segunda-feira (30). Segundo a Prefeitura, relatos nas redes sociais apontam que passageiros de ônibus estariam sendo alvo de ameaças de esfaqueamento. O clima de insegurança fez com que as equipes de segurança pública da cidade entrassem em estado de atenção e alerta.

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A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes anunciou reforço imediato nos terminais urbanos e nas linhas mais movimentadas, especialmente no trajeto entre o centro e o Vila Sônia, em especial nos horários críticos e movimentados, para quem depende do transporte coletivo. A Guarda Civil Municipal (GCM) intensifica rondas e monitoramento preventivo para garantir a segurança da população.