Uma jovem de 23 anos foi encontrada morta dentro do congelador de uma geladeira em uma residência no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O caso veio à tona no domingo (29), após a descoberta feita por uma mulher que procurava o companheiro no imóvel.
Ao chegar à casa, a mulher percebeu sinais incomuns, como objetos femininos desconhecidos. Ao verificar o interior do imóvel, encontrou o corpo escondido no eletrodoméstico e acionou a Polícia Militar.
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Suspeito foi localizado e preso
O principal suspeito do crime, um homem de 29 anos, foi identificado e preso na segunda-feira (30). Segundo as autoridades, ele havia desaparecido do local há mais de um dia antes da descoberta do corpo.
A prisão ocorreu após diligências realizadas pelas forças de segurança, que agora mantêm o suspeito à disposição da Justiça enquanto o caso segue em apuração.
Investigação busca motivação
De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi morta com golpes de faca. Ainda não há confirmação sobre o tipo de relação entre ela e o suspeito, nem sobre o que teria motivado o crime.
A ocorrência foi inicialmente atendida por equipes da Polícia Militar, acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações. Ao chegarem à residência, os agentes encontraram o imóvel aberto e confirmaram a denúncia ao localizar o corpo no congelador.
As circunstâncias do homicídio seguem sob investigação, e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço do inquérito.