30 de março de 2026
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CENA DE HORROR

Crime brutal: jovem é encontrada morta dentro de congelador

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Corpo de jovem é encontrado em congelador, e suspeito acaba preso após descoberta do crime.
Corpo de jovem é encontrado em congelador, e suspeito acaba preso após descoberta do crime.

Uma jovem de 23 anos foi encontrada morta dentro do congelador de uma geladeira em uma residência no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O caso veio à tona no domingo (29), após a descoberta feita por uma mulher que procurava o companheiro no imóvel.

Ao chegar à casa, a mulher percebeu sinais incomuns, como objetos femininos desconhecidos. Ao verificar o interior do imóvel, encontrou o corpo escondido no eletrodoméstico e acionou a Polícia Militar.

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Suspeito foi localizado e preso

O principal suspeito do crime, um homem de 29 anos, foi identificado e preso na segunda-feira (30). Segundo as autoridades, ele havia desaparecido do local há mais de um dia antes da descoberta do corpo.

A prisão ocorreu após diligências realizadas pelas forças de segurança, que agora mantêm o suspeito à disposição da Justiça enquanto o caso segue em apuração.

Investigação busca motivação

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi morta com golpes de faca. Ainda não há confirmação sobre o tipo de relação entre ela e o suspeito, nem sobre o que teria motivado o crime.

A ocorrência foi inicialmente atendida por equipes da Polícia Militar, acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações. Ao chegarem à residência, os agentes encontraram o imóvel aberto e confirmaram a denúncia ao localizar o corpo no congelador.

As circunstâncias do homicídio seguem sob investigação, e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço do inquérito.

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