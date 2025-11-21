21 de novembro de 2025

CORPO NO RIO

Mulher encontra marido desaparecido morto no rio Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência.


 O desespero de uma esposa em busca de respostas terminou de forma trágica na tarde desta quinta-feira (20), quando ela encontrou o corpo do marido, desaparecido desde quarta-feira (19), nas águas do Rio Piracicaba.

A vítima foi localizada já sem vida em um trecho do rio próximo ao distrito de Artemis. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, mas apenas puderam confirmar o afogamento.

A Polícia Civil isolou a área e peritos da Polícia Científica realizaram os primeiros levantamentos. O corpo foi removido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que ajudarão a esclarecer as circunstâncias da morte.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e as causas do afogamento seguem sob investigação.

