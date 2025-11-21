O desespero de uma esposa em busca de respostas terminou de forma trágica na tarde desta quinta-feira (20), quando ela encontrou o corpo do marido, desaparecido desde quarta-feira (19), nas águas do Rio Piracicaba.

VEJA MAIS

A vítima foi localizada já sem vida em um trecho do rio próximo ao distrito de Artemis. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, mas apenas puderam confirmar o afogamento.