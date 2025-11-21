A falta de avaliação regulatória impede a comprovação de qualidade, eficácia ou segurança dos itens, resultando na proibição de sua fabricação, venda, importação e divulgação no território nacional.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta quinta-feira (20) a suspensão da circulação de diversas canetas emagrecedoras divulgadas em plataformas digitais. A decisão foi motivada pela ausência de registro sanitário no Brasil para esses produtos.

A medida regulatória afeta itens apresentados como agonistas de GLP-1, que estavam sendo comercializados de forma irregular para fins estéticos. Entre os produtos que tiveram a circulação suspensa, estão:

T.G. 5

Lipoless

Lipoless Eticos

Tirzazep Royal Pharmaceuticals

T.G. Indufar

A Anvisa justificou a proibição devido ao aumento da oferta desses produtos em redes sociais e plataformas digitais, uma prática não autorizada para medicamentos no país. A agência explicou que o objetivo é coibir o desvio de uso e proteger a saúde da população.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Importação pessoal também é proibida

Além da venda e fabricação, a importação pessoal desses medicamentos também foi impedida. A proibição é válida mesmo quando o paciente possui prescrição médica, pois a ausência de registro sanitário impede a entrada dos itens no país por qualquer modalidade.