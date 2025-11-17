A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da comercialização, distribuição e uso do lote 4512823 do Molho de Pimenta Extra Forte Ubon, após identificar uma substância não declarada na embalagem. A decisão, oficializada pela Resolução-RE nº 3.283, de 27 de agosto de 2025, foi divulgada pela Prefeitura de São Paulo e repercutiu entre consumidores que utilizam o produto no dia a dia.
De acordo com a autarquia, análises laboratoriais revelaram a presença de 31,4 mg/kg de dióxido de enxofre (SO?) — composto usado como conservante, mas que, segundo a legislação, precisa obrigatoriamente constar no rótulo quando presente em qualquer quantidade. Como a substância não estava listada, o lote foi classificado como irregular e retirado do mercado.
O recolhimento visa proteger a saúde de consumidores sensíveis ou alérgicos ao composto. A Anvisa reforça que todo ingrediente utilizado na fabricação de alimentos deve ser informado na embalagem, garantindo transparência e segurança no consumo.
A agência, que integra a estrutura do Ministério da Saúde, é responsável por fiscalizar produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, atuando também no controle de fronteiras, portos e aeroportos em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Entre suas atribuições estão a liberação, restrição ou veto de itens como alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes e dispositivos médicos.
A orientação ao público é interromper o uso do lote suspenso e comunicar qualquer evento adverso aos canais de atendimento da Anvisa ou da vigilância sanitária local.