A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da comercialização, distribuição e uso do lote 4512823 do Molho de Pimenta Extra Forte Ubon, após identificar uma substância não declarada na embalagem. A decisão, oficializada pela Resolução-RE nº 3.283, de 27 de agosto de 2025, foi divulgada pela Prefeitura de São Paulo e repercutiu entre consumidores que utilizam o produto no dia a dia.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

De acordo com a autarquia, análises laboratoriais revelaram a presença de 31,4 mg/kg de dióxido de enxofre (SO?) — composto usado como conservante, mas que, segundo a legislação, precisa obrigatoriamente constar no rótulo quando presente em qualquer quantidade. Como a substância não estava listada, o lote foi classificado como irregular e retirado do mercado.