Os Estados Unidos anunciaram, na quinta-feira (20), a suspensão da tarifa de 40% que incidia sobre diversos produtos brasileiros, incluindo carne e café. A decisão, publicada pela Casa Branca, veio uma semana após o governo Donald Trump revogar a taxa de reciprocidade de 10% aplicada globalmente a cerca de 200 mercadorias.

A medida trouxe alívio significativo para o setor do agronegócio, mas a indústria brasileira segue impactada, uma vez que os produtos manufaturados continuam sujeitos à taxa de 40%. A isenção da tarifa de 40% é válida para produtos que entraram nos Estados Unidos a partir de 13 de novembro.

Lista de produtos afetados