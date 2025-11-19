19 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Idoso cai do 15º andar ao tentar instalar luzes de natal e morre

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Freepik
A esposa da vítima informou à Polícia Militar que o marido perdeu o equilíbrio na sacada do apartamento enquanto instalava luzes de Natal
A esposa da vítima informou à Polícia Militar que o marido perdeu o equilíbrio na sacada do apartamento enquanto instalava luzes de Natal

Um homem de 68 anos faleceu após cair do 15º andar de um edifício residencial em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (18), no bairro Vila Tupi.

A esposa da vítima informou à Polícia Militar que o marido perdeu o equilíbrio na sacada do apartamento enquanto instalava luzes de Natal.

O 45º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foi acionado para atender a ocorrência. Os agentes, ao chegarem ao local, confirmaram se tratar de um acidente residencial.

Detalhes do Acidente

Segundo o relato da esposa aos policiais, o casal se preparava para sair, e o homem dirigiu-se à sacada para realizar a instalação da decoração natalina. Ela disse ter ouvido um ruído e, ao procurar pelo marido, não o encontrou na residência. Em seguida, avistou o corpo do idoso caído na área comum do condomínio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local e constatou o óbito, conforme nota da Prefeitura de Praia Grande. A perícia foi acionada para os procedimentos necessários e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) registrou o caso como morte acidental/morte suspeita, e a ocorrência está sob investigação na Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade.

