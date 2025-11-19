Um homem de 68 anos faleceu após cair do 15º andar de um edifício residencial em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (18), no bairro Vila Tupi.
A esposa da vítima informou à Polícia Militar que o marido perdeu o equilíbrio na sacada do apartamento enquanto instalava luzes de Natal.
O 45º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foi acionado para atender a ocorrência. Os agentes, ao chegarem ao local, confirmaram se tratar de um acidente residencial.
Detalhes do Acidente
Segundo o relato da esposa aos policiais, o casal se preparava para sair, e o homem dirigiu-se à sacada para realizar a instalação da decoração natalina. Ela disse ter ouvido um ruído e, ao procurar pelo marido, não o encontrou na residência. Em seguida, avistou o corpo do idoso caído na área comum do condomínio.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local e constatou o óbito, conforme nota da Prefeitura de Praia Grande. A perícia foi acionada para os procedimentos necessários e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) registrou o caso como morte acidental/morte suspeita, e a ocorrência está sob investigação na Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade.