Uma tragédia abalou a noite desta segunda-feira (17) na avenida Armando de Salles Oliveira, no entorno do Lago Municipal, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um adolescente de apenas 14 anos acabou perdendo a vida após uma queda brutal enquanto andava de bicicleta.

Por volta das 22h, o jovem seguia pela via quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle da bicicleta. Ele caiu violentamente no asfalto, batendo a cabeça com força.