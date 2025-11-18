Uma tragédia abalou a noite desta segunda-feira (17) na avenida Armando de Salles Oliveira, no entorno do Lago Municipal, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um adolescente de apenas 14 anos acabou perdendo a vida após uma queda brutal enquanto andava de bicicleta.
Por volta das 22h, o jovem seguia pela via quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle da bicicleta. Ele caiu violentamente no asfalto, batendo a cabeça com força.
Equipes do SAMU chegaram rapidamente e fizeram todos os procedimentos de emergência antes de encaminhá-lo ao Hospital São Luiz. Apesar dos esforços médicos, o quadro se agravou durante a madrugada desta terça-feira, e o adolescente não resistiu aos ferimentos.
A funerária esteve no hospital e levou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), onde será realizado o exame necroscópico. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso seguirá sob apuração.