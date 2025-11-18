A tarde desta segunda-feira (18) foi marcada por uma operação de alto impacto da Polícia Civil de Piracicaba, que desmontou parte de um esquema de tráfico de drogas envolvendo ao menos três suspeitos na cidade. Dois homens, de 29 e 26 anos, foram presos em flagrante durante o cumprimento de mandados de busca em imóveis no Vila Independência e no bairro Higienópolis.
A ação foi executada por equipes da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) após investigação que apontava a participação dos suspeitos em atividades de tráfico, fabricação e distribuição de entorpecentes. Nos endereços, os policiais localizaram drogas, materiais usados na preparação e embalagem dos ilícitos e uma munição de arma de fogo, cuja posse os envolvidos admitiram de forma informal.
Os dois homens também confessaram aos investigadores que atuavam na traficância. Ambos foram conduzidos à presença do delegado Dr. Thales Fleury, que ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33), fabricação de drogas (art. 34), associação para o tráfico (art. 35) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento).
Durante a apuração, um terceiro suspeito ligado ao grupo também foi identificado e deve ser alvo das próximas diligências.
Em nota, a Polícia Civil reforçou que segue firme no combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas que atuam na cidade.