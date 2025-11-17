De acordo com depoimentos colhidos, Pâmela e o companheiro — que possuía duas condenações por homicídio e estava evadido do sistema prisional — participavam de um churrasco no bairro, na tarde deste domingo (16). O clima havia começado amistoso, mas uma discussão por ciúmes fez com que Pâmela deixasse o local acompanhada de um casal de amigos.

Detalhes estarrecedores do assassinato de Pâmela Idalina de Souza Barbosa foram divulgados, no caso de feminicídio registrado na madrugada desta segunda-feira (17) no Jardim Campo Verde, em Iracemápolis, na Região Metropolitana de Piracicaba. Os últimos momentos da mulher de 32 anos, mãe de dois filhos, foram relatados por testemunhas, que ajudaram a polícia na investigação.

Pouco tempo depois, o companheiro chegou à casa. Testemunhas relataram à polícia que ouviram barulhos de discussão. Segundo a perícia, o agressor utilizou uma faca de cozinha e desferiu múltiplos golpes contra Pâmela. A lâmina chegou a entortar, indicando extrema força aplicada no ataque. A vítima não teve chance de defesa.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram a movimentação. Ao chegar, encontrou Pâmela caída em meio a sangue no chão da sala. O SAMU confirmou o óbito ainda no local.

Enquanto a PM isolava o imóvel, uma nova ocorrência surgiu: uma tentativa de furto de veículo na rua Gervásio Pelosi, praticamente atrás da residência da vítima. Os policiais encontraram um homem com as roupas e os sapatos manchados de sangue. Ele tentou fornecer nome falso e alegou que havia “achado o carro aberto”. Pressionado, acabou confessando tanto o homicídio quanto a tentativa de furto para fugir da região.