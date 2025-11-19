Os Varejões Municipais terão os seguintes horários: Vila Rezende: das 5h às 11h; Parque Piracicaba/Balbo, Primavera e 1º de Maio: das 14h às 19h; A Feira Livre Vila Boyes funcionará das 6h às 12h. Já o Mercado Municipal também estará aberto no feriado, operando das 6h às 12h.

Cultura, Lazer e Turismo

O Zoológico funcionará das 9h às 16h no feriado, e o Paraíso da Criança, das 9h às 20h. Parques públicos como o Pq. da Rua do Porto e o Parque do Engenho Central estarão abertos em seus horários habituais. O Museu da Água e Aquário funcionará normalmente das 9h às 17h.

O Museu Prudente de Moraes estará aberto na quinta, sexta e sábado, das 10h às 14h, fechando no domingo. O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) estará fechado na quinta, mas aberto na sexta (9h às 17h) e sábado (10h às 15h). A Casa do Povoador fecha na quinta e sexta-feira, abrindo no sábado e domingo, das 13h às 17h. A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra estará aberta no feriado. Os teatros Dr. Losso Netto e Erotídes de Campos terão programação normal.