O funcionamento da cidade de Piracicaba passará por modificações devido ao feriado da Consciência Negra na quinta-feira (20), e ao ponto facultativo estabelecido por decreto municipal para a sexta-feira (21). A maioria das repartições públicas interromperá o expediente nos dois dias.
- Região de Piracicaba tem alta de pneumonia; Veja como se prevenir
- VÍDEO: Confira a caravana do caminhão da Coca-Cola em Piracicaba
- Doação de alimentos sem 'aval' pode gerar multa de R$ 3 mil; VEJA
O retorno dos serviços municipais, incluindo o Centro Cívico, secretarias e autarquias, ocorrerá na segunda-feira, 24 de novembro, a partir das 8h. Os serviços emergenciais e essenciais serão mantidos sem interrupção.
Serviços Públicos e Atendimento
A Prefeitura de Piracicaba, a Câmara Municipal, o Ipasp e o Poupatempo Municipal estarão fechados nos dias 20 e 21 de novembro. O Poupatempo Estadual fecha apenas no feriado de quinta-feira, retomando o atendimento normal na sexta-feira.
Saúde e Assistência Social
Na área da saúde, todos os serviços de emergência operam normalmente. As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e a COT (Central de Ortopedia e Traumatologia) funcionam 24 horas, assim como o SAMU (192). As UBSs (Unidades Básica de Saúde), CRABs (Centros de Referência da Atenção Básica) e USFs (Unidades de Saúde da Família) fecham nos dias 20 e 21 de novembro.
Na Assistência Social, os Cras, Creas, Centro Pop e Cadastro Único não terão atendimento nos dois dias. O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) não funciona na quinta, mas opera normalmente na sexta-feira.
Transporte e Mobilidade
Na quinta-feira (20), as linhas de transporte público circularão com horários de domingos e feriados. Contudo, algumas linhas específicas seguirão o horário de sábado: 124-Jd. Gilda/ TCI; 126-Bosques do Lenheiro; 210-Unileste; 240–Cecap/Centro; 322-Novo Horizonte; 325-Santa Fé; 416–Uninoroeste/TVS; 444-Sônia/ Centro e 505-Uninorte. Na sexta-feira, 21/11, os ônibus seguem a tabela normal de dias úteis. A loja Pira Mobilidade estará fechada na quinta-feira, funcionando normalmente na sexta-feira, das 7h às 19h.
A Coleta de lixo domiciliar funcionará normalmente nos dois dias.
Comércio e Abastecimento
O Comércio de rua e corredores comerciais estarão abertos no dia 20 das 9h às 16h. No Shopping, as lojas funcionam das 14h às 20h, e a praça de alimentação, das 11h às 22h, na quinta-feira. Os Bancos estarão fechados apenas na quinta-feira (20).
Os Varejões Municipais terão os seguintes horários: Vila Rezende: das 5h às 11h; Parque Piracicaba/Balbo, Primavera e 1º de Maio: das 14h às 19h; A Feira Livre Vila Boyes funcionará das 6h às 12h. Já o Mercado Municipal também estará aberto no feriado, operando das 6h às 12h.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Cultura, Lazer e Turismo
O Zoológico funcionará das 9h às 16h no feriado, e o Paraíso da Criança, das 9h às 20h. Parques públicos como o Pq. da Rua do Porto e o Parque do Engenho Central estarão abertos em seus horários habituais. O Museu da Água e Aquário funcionará normalmente das 9h às 17h.
O Museu Prudente de Moraes estará aberto na quinta, sexta e sábado, das 10h às 14h, fechando no domingo. O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) estará fechado na quinta, mas aberto na sexta (9h às 17h) e sábado (10h às 15h). A Casa do Povoador fecha na quinta e sexta-feira, abrindo no sábado e domingo, das 13h às 17h. A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra estará aberta no feriado. Os teatros Dr. Losso Netto e Erotídes de Campos terão programação normal.
No setor de Turismo, o Elevador Turístico Alto do Mirante, Pedalinho, Passeio de Barco, Feira de Artesanato da Rua do Porto e Casa do Artesão do Engenho Central funcionarão nos horários de feriado (sábados, domingos e feriados). O Complexo Gastronômico da Rua do Porto estará aberto.
Plantão 24 Horas
Serviços essenciais de segurança e atendimento de emergência funcionarão 24 horas, incluindo: Pelotão Ambiental (3422-0200), Defesa Civil (199), Polícia Militar (190), Polícia Civil (197), Guarda Civil (153), Corpo de Bombeiros (193), Polícia Rodoviária (3424-2872) e CPFL (0800-0101010).