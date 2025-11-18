19 de novembro de 2025
EM CLIMA NATALINO

VÍDEO: Confira a caravana do caminhão da Coca-Cola em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O desfile dos caminhões iluminados começou às 18h, com saída da Av. Professor Alberto Vollet Sachs, 2030, e encerrou às 20h30, na Av Mario Dedine
Piracicaba recebeu nesta terça-feira (18) a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola Femsa Brasil. O desfile dos caminhões iluminados começou às 18h, com saída da Av. Professor Alberto Vollet Sachs, 2030, em frente ao Supermercado Coop e encerrou às 20h30, na Avenida Mario Dedine. A atração contou com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

O trajeto do desfile incluiu pontos conhecidos da cidade, como o Estádio Barão da Serra Negra e o Elevador Turístico do Mirante.

Cinco veículos temáticos compuseram a caravana deste ano, representando os cenários Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além do casal Noel, o público poderá conferir projeções, luzes, coreografias ao vivo e a apresentação de uma bailarina.

