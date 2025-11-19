A região de Piracicaba enfrenta um aumento expressivo nos atendimentos por pneumonia neste ano. Entre janeiro e agosto de 2025, as cidades que compõem o Departamento Regional de Saúde (DRS) somaram 6.880 registros, conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES). O número representa um crescimento de 20,6% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 5.702 atendimentos.

Embora o cenário local já acenda um alerta, a tendência também aparece no restante do estado de São Paulo, que ultrapassou 202 mil atendimentos nos primeiros oito meses de 2025 — avanço próximo de 20% frente ao ano anterior. Assim como em Piracicaba, a região de Campinas observou um salto significativo nos atendimentos por pneumonia: 17.890 casos entre janeiro e agosto deste ano, quase o dobro dos 8.978 registros do mesmo período de 2024. Apesar disso, houve queda nas internações, que passaram de 7.271 para 6.443.

Sintomas confundidos com gripe atrasam diagnóstico