A região de Piracicaba enfrenta um aumento expressivo nos atendimentos por pneumonia neste ano. Entre janeiro e agosto de 2025, as cidades que compõem o Departamento Regional de Saúde (DRS) somaram 6.880 registros, conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES). O número representa um crescimento de 20,6% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 5.702 atendimentos.
Embora o cenário local já acenda um alerta, a tendência também aparece no restante do estado de São Paulo, que ultrapassou 202 mil atendimentos nos primeiros oito meses de 2025 — avanço próximo de 20% frente ao ano anterior. Assim como em Piracicaba, a região de Campinas observou um salto significativo nos atendimentos por pneumonia: 17.890 casos entre janeiro e agosto deste ano, quase o dobro dos 8.978 registros do mesmo período de 2024. Apesar disso, houve queda nas internações, que passaram de 7.271 para 6.443.
Sintomas confundidos com gripe atrasam diagnóstico
Profissionais de saúde destacam que a pneumonia frequentemente se apresenta de forma silenciosa, o que faz com que muitos pacientes procurem ajuda já em estágio avançado. A semelhança com outras infecções respiratórias também contribui para a demora no diagnóstico.
Entre os sinais que merecem atenção estão:
- febre persistente e alta,
- tosse contínua, seca ou com secreção,
- dor torácica,
- cansaço extremo,
- respiração acelerada ou difícil,
- irritabilidade e falta de apetite em crianças.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) reforça que a doença segue como uma das principais causas de morte evitável em crianças menores de cinco anos no mundo — um dado que torna a prevenção ainda mais urgente.
Especialistas relatam que o avanço dos atendimentos tem relação direta com a baixa adesão às vacinas disponíveis. A imunização contra pneumococo e influenza é considerada peça-chave na redução das complicações respiratórias, sobretudo em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.
Além da vacinação, médicos recomendam manter boas práticas de saúde, como alimentação equilibrada, hidratação constante e evitar ambientes com fumaça de cigarro, que agravam quadros respiratórios.
Vacinação em Piracicaba
Em Piracicaba, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que as vacinas seguem disponíveis nas UBSs e USFs, das 8h às 15h (exceto na UBS Paulista). Para ser imunizado, basta apresentar documento com foto, carteira de vacinação e o Cartão Nacional do SUS.
A SES afirmou que acompanha constantemente o avanço dos casos e mantém campanhas voltadas à conscientização sobre imunização e cuidados básicos de proteção. A combinação entre vacinação atualizada, hábitos saudáveis e atenção aos primeiros sinais da doença reduz drasticamente o risco de complicações e internações.