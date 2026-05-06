Uma tarde comum virou cena de horror no bairro Paulicéia, em Piracicaba. Um homem foi encontrado morto com um ferimento na cabeça — e tudo indica que foi tiro.
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Eram cerca de 14h20 quando a descoberta colocou a polícia em alerta. A vítima estava caída, sem vida, levantando várias suspeitas.
Cenário isolado e investigação
A Guarda Civil chegou rápido, cercou tudo e ninguém entrou ou saiu. O clima ficou pesado. A Polícia Científica foi chamada às pressas para tentar desvendar o que realmente aconteceu.
Mistério no ar
Apesar do ferimento de tiro na cabeça, a causa oficial da morte ainda não foi confirmada, com possibilidade de suicídio.
O carro da funerária removeu o corpo, após a pericia, enquanto moradores acompanharam tudo com medo e tensão.
Um boletim de ocorrência foi registrado.