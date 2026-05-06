06 de maio de 2026
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CENA CHOCANTE

Tiro na cabeça: morte misteriosa mobiliza polícia em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
Policiais estiveram no local e investigam o caso.
Policiais estiveram no local e investigam o caso.

  Uma tarde comum virou cena de horror no bairro Paulicéia, em Piracicaba. Um homem foi encontrado morto com um ferimento na cabeça — e tudo indica que foi tiro.

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Eram cerca de 14h20 quando a descoberta colocou a polícia em alerta. A vítima estava caída, sem vida, levantando várias suspeitas.

Cenário isolado e investigação

A Guarda Civil chegou rápido, cercou tudo e ninguém entrou ou saiu. O clima ficou pesado. A Polícia Científica foi chamada às pressas para tentar desvendar o que realmente aconteceu.

Mistério no ar

Apesar do ferimento de tiro na cabeça, a causa oficial da morte ainda não foi confirmada, com possibilidade de suicídio.

 O carro da funerária removeu o corpo, após a pericia, enquanto moradores acompanharam tudo com medo e tensão.

Um boletim de ocorrência foi registrado.

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