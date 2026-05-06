Uma tarde comum virou cena de horror no bairro Paulicéia, em Piracicaba. Um homem foi encontrado morto com um ferimento na cabeça — e tudo indica que foi tiro.

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Eram cerca de 14h20 quando a descoberta colocou a polícia em alerta. A vítima estava caída, sem vida, levantando várias suspeitas.